【EPIK HIGH香港演唱會】大讚蘭桂坊酒精質素好　驚喜唱BLACKPINK

有「Hip Hop詩人」之稱的韓國組合EPIK HIGH昨晚（27/6）舉行「2019 EPIK HIGH in HONG KONG」，有四年時間沒有在香港演出的EPIK HIGH曾透露非常掛念香港，因此EPIK HIGH表現如名字一樣「High」，隊長Tablo不時走到台下與粉絲互動，DJ Tukutz更不斷向台下灑水，令全場氣氛不斷升溫！

EPIK HIGH當晚表演多首代表作，包括《Eternal Sunshine》、《High Technology》、《Fan》、《Happen Ending》等，而最叫我咪驚喜的，則必定數到翻唱前東家YG娛樂的女團BLACKPINK新歌《Kill This Love》，一眾歌迷聽到歌曲後狂叫狂跳，全場觀眾熱情攀升至另一個高點。

EPIK HIGH昨晚完成香港演唱會。（梁碧玲攝）

EPIK HIGH在今次演唱會不停放笑彈，他們早前接受《香港01》訪問，Tablo坦言難忘四年前到訪蘭桂坊時，DJ Tukutz與素未謀面的途人在雨中起舞，不過在演唱會上，Tablo笑言回想起這個場面感到非常噁心，他又大讚喜歡在香港喝酒，因為香港售賣的酒精飲品質素質素非常好，希望有機會再到訪蘭桂坊。此外，在表演《High Technology》前，EPIK HIGH戲稱自己是音樂界Steve Jobs，有即場問觀眾如何用廣東話說「愛」，Tablo學懂發音後，不停向觀眾說「愛」一詞，令大家哭笑不得。演唱會的尾聲，EPIK HIGH表演《Born Hater》和《Don’t Hate Me》，為今次香港演唱會畫上完美句號。

回想起DJ Tukutz與素未謀面的途人在蘭桂坊雨中起舞，Tablo竟稱覺得很噁心，令全場爆笑（梁碧玲攝）