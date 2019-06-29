網傳張栢芝「小王子」生父是英國工程師　網友搜證發現有跡可尋

現年39歲的張栢芝自去年底被揭秘密誕下第三胎兒子張禮承（小王子）之後，一直都沒有交代清楚小孩的生父是誰，引致外界諸多猜測，其中有消息指生父可能是65歲新加坡富商﹑內地富商孫東海﹑台灣男星何孟懷等人其中之一。最近，有傳聞指張栢芝是為英國籍工程師Leo產子，更網友整理出他們之間關係發現有跡可尋，推測「小王子」好可能是混血兒。

張栢芝第三胎生父是誰不斷引來許多猜測。（微博圖片）

據網友發現過去在張栢芝的社交網站中，不時出現一位外籍人士，只是大家沒有太多留意。而該外籍人士曾多次出現張栢芝的生活之中，除了不時同她合照﹑出外用餐等之外，甚至於同Lucas、Quintus玩得投契，畫面上看似足一家人似的，可見他們的關係非一般。據指該外籍人士名叫Leo是一位英國人，比張栢芝細3到5歲，目前在新加坡擔任工程師。

Leo經常出現在張栢芝生活中。（微博圖片）

早在幾年前其實新加坡媒體曾影過他們過從甚密，爆出他們疑是情侶關係。今次再被踢爆，翻查張栢芝的社交網站，發現她同Leo的合照幾乎已經清空一片。不過就在近日，又在她的社交網站上發現Leo的足跡，發現他們齊齊去了海洋餐廳食飯，他們更不避諱合照，張栢芝留言寫道：「所有都是認識了很多年的老朋友，希望友誼永固。」言語中已澄清了Leo不是小王子生父一事，力證他們只是好朋友而已，同場還有其他友人的。

張晳芝力證Leo只是朋友而已（Cecilia_pakchi_cheung@instagram）