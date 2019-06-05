郭碧婷爸爸微博挺向太鬧張栢芝　遭網友指「戲精」即刪帖

早前張栢芝在內地綜藝節目《天天向上》中，自稱煮得一手好菜兒子的日常菜單都是由她照料，可是當主持人大張偉問她的兒子分別喜歡甚麼菜時，她竟然答非所問一直逃避問題，因此被網友質疑講大話。隨後曾跟栢芝關係猶如母女的向太（陳嵐）就在微博貼文，指責她「說謊成癮」吹牛吹到爽為止，事後此舉引來栢芝大量粉絲不滿，就紛紛去向太微博攻擊她，隨後她删掉了微博貼文。

張栢芝早前在節目中答非所問。（天天向上截圖）

之後向太再貼一則發文，否認在指說張栢芝，而是說「有些人」而已，並指自己非常不明白為何要攻擊她。沒想到，這件事竟然有下文，話說剛同她對親家的郭碧婷爸爸，事後轉發力挺向太這一則貼文，竟惹來第二輪攻擊，網友紛紛指說他女兒還未入門就如此挺身而出，而且向太的老公兒子還未說話，他就率先出來表達簡直就是「戲精」，叫他小心行事為免影響郭碧婷的星途。

郭碧婷爸爸在微博力挺向太引來攻擊。（最美的時光微博圖片）

郭碧婷的爸爸在個人微博說道：「我點個讚也有人說三道四，那我轉發不是要說的更多了。我只是說我家的事真的不用外人在那說有的沒的，我也不會理也會當沒看到，這就是我的態度。」表達了他的立場。當然有人支持郭爸爸的立場有人就反對，大部分網友認為他湊甚麼熱鬧女兒還未正式嫁人，何來有資格指指點點，留言紛紛說道：「真拿自己當根葱」﹑「爸爸是個戲精吧」﹑「還沒進門呢就把自己當一家人了」…不過有網友就非常中肯地提醒他，因為郭碧婷是公眾人物他的一言一行會影響她，為了避免帶給郭碧婷麻煩建議他立即刪除。所以之後郭爸爸都刪除，可是已被網友截圖，繼續向他發炮。

事後郭爸爸就刪除了微博。（最美的時光微博圖片）