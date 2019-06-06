【變種特攻】專訪「黑鳳凰」蘇菲特納：觀眾開始厭倦超級英雄片

長達20年的X-Men電影系列，終於迎來最終章《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix），今次主角是被喻為「最強變種人」的Jean Grey，飾演這個角色的新生代女演員蘇菲特納（Sophie Turner），表示很興奮看到女超級英雄及其他小眾英雄抬頭，認為現時觀眾對英雄電影已感到厭倦，雖要一些改變去引起共鳴。

《變種特攻：黑鳳凰》中，Jean Grey獲得不明力量後黑化成「黑鳳凰」，威力足以摧毀宇宙。（電影劇照）

跟《復仇者聯盟》系列同屬Marvel旗下的《變種特攻》系列，以女角Jean Grey黑化成「黑鳳凰」作為最終章《變種特攻：黑鳳凰》的軸心故事。記者日前於首爾專訪「黑鳳凰」蘇菲特納及「快銀」伊凡彼得斯（Evan Peters），對於今次要擔起主角重任，蘇菲特納感到興奮又緊張。

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「在我成長期間所看到超級英雄電影，都是由白人男子當主角，現在已經改變，我們有黑豹、第一位亞洲超級英雄電影亦在籌備中，還有神奇女俠與Marvel隊長，年輕一代正在崛起，能夠看到女性及小眾在自己的領域內，展現強大力量。」

《變種特攻：黑鳳凰》導演及一眾主演日前到首爾出席首映禮。（資料圖片）

伊凡彼得斯對於因檔期問題而令「快銀」戲份大減感到無奈。（資料圖片）

前兩部《變種特攻》電影中，其中一大亮點是「快銀」的救人場面，強勁節拍音樂配上角色的有趣慢動作，令觀眾留下深刻印象，可是今集「快銀」的戲份明顯大減，相信會令不少影迷失望，究竟背後有什麼原因？伊凡彼得斯回應時都皺起眉頭：「我真的很生氣，同一時間在拍攝《美國怪談》，要扮演6個不同角色，我只能騰出10日時間給《變種特攻》，今集真的很出色，這令我更不開心，但沒辦法，這就是人生。」

重溫快銀經典場面

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眼見同根生的《復仇者聯盟》系列獲得空前成功，《變種特攻》系列亦已回歸MCU，對於超級英雄電影的未來，兩位英雄就各有睇法。蘇菲特納認為：「超級英雄電影正在改變，不再是純粹的英雄片，而是有更多主題，例如《盧根》探討現實，而《黑鳳凰》更似家庭劇，它們都給觀眾帶出了不起的訊息，最近觀眾都對現有的英雄片感到厭倦，很期待未來能夠出現更真實、令大家更有共鳴的作品。」

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而伊凡彼得斯就謂很樂意繼續演出英雄片，須知道在MCU中亦有「快銀」出現，但於《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中已死去，伊凡會否想接棒演出？他如此回答：「我想加入《銀河守護隊》系列，（想演哪一個角色？）他們都很出色，不能改變任何一位吧？可能演一個新角色吧！」觀眾即管一下「快銀」的回歸。