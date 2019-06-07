【變種特攻：黑鳳凰】蘇菲特納私下飲酒勁癲　玩到臉上有紫掌印

Marvel超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）今日上映，雖然外媒爛番茄（Rotten Tomatoes）正評只得15%，令觀眾抱着半信半疑的心態，不過都有人留言指「唔會再信」、「咁都話伏」、「唔會理影評」等等。 先不講今集劇情如何，女主角蘇菲特納（Sophie Turner）近日出演美國訪談節目時，特登教識大家玩飲酒遊戲「Tequila Slaps」！

Sophie Turner出席《Conan》時教大家玩「Tequila Slaps」！（《Conan》影片截圖）

Sophie Turner早前出席由Conan O'Brien主持的美國訪談節目《Conan》，當中問到她是否會玩飲酒遊戲，她大方表示：「我們會玩，不過不是在片場，我們玩這個精彩的遊戲叫做Tequila Slaps。」當她向現場觀眾提問有沒有人認識這個遊戲時由於現場沒有回應，她笑指：「看來這是個X-MEN的遊戲啊！」隨即邀請Conan O'Brien親身體驗一次，Conan O'Brien爽快回應：「好啊！他們說你有個神秘計劃，不過我完全不知道是甚麼一回事，如果你想的話，我會答應你的！」就此Conan O'Brien墮入了Sophie Turner萬惡的圈套！

Conan O'Brien飲前發問我有多少時間？（《Conan》影片截圖）

Sophie Turner表示自己真的很想玩這個遊戲，首先她簡單介紹遊戲開始前2個人須面對面站立，其中一個人飲一杯酒，在輪到下一個玩家飲酒之前，下一個玩家會「兜巴星」飲酒的人。Conan O'Brien聽畢呆足3秒才輕輕點頭以示明白，然後Sophie Turner在梳發旁邊拿出一枝酒替他斟滿後，再請他站起來準備開始遊戲。

Conan O'Brien飲前發問我有多少時間？從片段可見Sophie Turner忍了忍笑回應：「你沒有很多的時間。」而當他飲清一杯酒後，酒杯才剛剛離口，她已經準備好「一巴星落去」，而且現場收聲非常清晰而響亮的「啪」一聲，令現場觀眾都發出「嘩」的驚嚇聲，現年56歲的Conan O'Brien都被打呆了一下，此時Sophie Turner才笑說「對不起」再加個擁抱，十足十「一啖砂糖一啖屎」！

Sophie Turner摑Conan O'Brien連環圖

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Conan O'Brien被摑後成個人都呆咗！（《Conan》影片截圖）

最終Conan O'Brien只能發出「嘩」的驚嘆聲以及傻笑，更笑指這是一個很奇妙的巴掌。另外Sophie Turner分享自己曾經因為玩這個遊戲，右邊面更有一個紫瘀色的手掌印，第二日更如常出演節目。而Conan O'Brien忍不住提問：「你有沒有像打我這般大力去打人嗎？」Sophie Turner毫無猶疑回應：「比打你更加用力！我們都是很大力的！」而當問到有沒有人男人打過她，她：「有，如果我允許他們的話。」證明Sophie Turner私下真係好玩得之餘又玩得勁癲啊！

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Sophie Turner摑主持片段（1：18）開始