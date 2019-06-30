譚詠麟冒雨濕身為撐警集會站台　鍾鎮濤：後生仔講嘢真係九唔搭八

梁家輝與陳欣健到場。（羅家晴攝）

立法會議員何君堯今日（6月30日）在金鐘添馬公園發起支持警察執法的集會。現場除有過百人出席外，影帝梁家輝以及資深香港電影工作者、前警司陳欣健亦都配合大會主題顏色，穿着藍色上衣出席。在現場，梁家輝被問及出席的原因時，他則表示不會說任何說話。當現場出席集會的人不斷與他合照時，他僅稱警方值得支持。

梁家輝在電影《寒戰》中飾演鷹派警務人員，由散仔做到上一哥的實戰派。（《寒戰》劇照）

梁家輝主演的《追龍II：賊王》即將上畫，在戲中則飾演綽號「大富豪」的悍匪。（劇照）

譚詠麟在撐警台上發言



除現身撐警集會的梁家輝外，譚詠麟、鍾鎮濤以及陳百祥（阿叻）都有出席。現場下著滂沱大雨，譚詠麟、鍾鎮濤亦有上台致詞。譚詠麟：「警察哥哥，你哋辛苦晒。我唔識用粗口講，但係我可以用我哋言語表達，就係，如果再咁落去，香港係冇得救。因為執法人員咁樣俾人攻擊，全世界都未見過。如果大家去過世界各地，睇睇其他國家嘅暴動，係真真正正示威嗰啲俾人扑頭。嗰啲唔好再講，太血腥啦。只能夠講一樣嘢，希望我哋家和萬事興，好冇？我哋繼續支持警察！再咁搞落去呢，冇人可以管治到香港，唯有請一個人出嚟，我話嘅！就係叮噹，同埋大雄，攞個法寶袋出嚟，唯有係咁㗎啫。」

譚詠麟、鍾鎮濤冒雨出席集會，兼上台發言。（影片截圖）

鍾鎮濤：「大家辛苦晒，頭先阿倫講得啱。身為一個演藝人呢，講呢啲就幾危險下，但係我哋而家唔係講政治，我係講正義，正義係每一個人都有嘅。呢啲係基本常識嚟嘅，而家啲老師應該教下啲學生。今日我上嚟嘅其中一個原因，就係畀啲仔女睇下，知道乜嘢係啱，乜嘢係唔啱。因為我睇見好多後生仔，好似真係唔識嘢咁，佢哋講嘅嘢係，粗俗啲咁（形容），真係九唔搭八，我聽唔明㗎。點解會咁嘅呢？孝順父母係應該㗎嘛，奉公守法係應該㗎嘛，所以我嚟呢度支持警察，支持警隊！」

暴雨之下，鍾鎮濤都出席集會，表示撑警。（影片截圖）

同時，藝人陳國坤亦於個人Facebook上分享了一篇由「向香港警察致敬」張貼的RTHK影片，港台記者在金鐘附近訪問一名伯伯。該名伯伯在訪問中表示支持《逃犯條例》：「條例係冇問題，應該做嘅。因為對大部份市民係冇關係，只係對罪犯。」兩位分別在劇中或電影中都飾演過警方人員的演員，都不約而同地，親身或在網上表達對警方的支持。



早前陳國坤都發表過自己意見：

【逃犯條例】陳國坤撐警隊對「暴徒」不手軟：一個都唔好放過