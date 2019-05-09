【追龍II賊王】梁家輝再度大D哥上身　狂放演繹一代賊王張子強

電影《追龍II：賊王》首預告正式曝光，故事以回歸前一代賊王張子強的生平改編，而男主角就由影帝張家輝飾演，其他演員包括古天樂、林家棟及任達華，集合四大影帝。 這個叱吒上世紀九十年代的賊王故事，以綁架為「本業」，令一眾富豪聞風喪膽。而戲中古天樂飾演臥底警探，與張子強正邪對決。

這個影帝級班底，自《黑社會》後再次重聚。（電影海報）

電影《追龍》，將大毒梟跛豪和五億探長雷洛兩個香港警匪傳奇人物搬上銀幕，來到系列的續集，故事繼續圍繞上世紀的黑道風雲人物，而今次便揀選了「賊王」張子強。這個被喻為「世紀悍匪」的大賊，犯案累累，更有傳先後綁架兩大富豪長子。當事人惟恐會被報復，交贖款後更承諾不報警，能讓一直逍遙法外。

見到梁家輝再演江湖人物，好自然會諗起經典的大D哥或九哥角色。（《追龍II賊王》劇照）

故事講高智商悍匪龍志強（梁家輝 飾），在香港回歸前屢犯巨案，中港兩地警方極為關注，委派香港警方臥底何天（古天樂 飾）潛入龍的犯罪集團，等待其再次犯案並予以拘捕。經過多番的試探，何天終得知龍下一個綁架目標的身份。當何天以為自己取得龍的信任，偷偷配合警方佈下天羅地網之時，方知道此乃另一試探……

為得到梁家輝的信任，古天樂甚至要跟隨為非作歹。（劇照）

這張海報製作得極具霸氣。（電影海報）

其實睇番呢個班底，不期然會想起14年前的神作《黑社會》，梁家輝飾演的大D，跟樂少（任達華 飾）爭做辦事人，而一眾下線的兄弟Jimmy仔（古天樂 飾）及東莞仔（林家棟 飾）人人埋班埋位，劇力逼人。其中大D哥的狂放式演繹，更是入血入骨，難怪當日可以戰勝任達華，贏得影帝一獎。未知今次再演風雲人物，會否有機會再戰獎項。