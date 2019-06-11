【追龍II】戲中狂食3箱榴槤　梁家輝感委屈：連續3日同老婆分房瞓

由梁家輝、古天樂、林家棟、任達華主演的電影《追龍II：賊王》於6日在香港和內地同步上映，家輝更馬不停蹄地飛往各地，為電影造勢。

《追龍II》將於周四（12/6）在台灣上映，梁家輝於周一（10/6）亮相台北首映禮宣傳，獲好友怪獸@五月天、冠佑@五月天撐場，兩人送上蘿蔔同鳳梨，喻意「旺來」、「好彩頭」，預祝票房大賣。

提起今次拍戲過程，家輝在戲中可謂「吃盡苦頭」，除了大玩過山車、跳樓機之外，還吃了3箱榴槤，加起來差不多18個，令他忍不住向大家吐苦水，大嘆拍完之後每個人都當自己是「怪物」，回家之後無論用番梘、沐浴露，甚至是香薰都洗不去榴槤味，由頭到腳無一處不散發「味道」，導致太太連續3日與自己分房睡，言談之間相當「委屈」。

家輝在首映禮上大談拍攝過程，吃了18個榴蓮的他被人看作「怪物」。（VCG）

係愛呀！ 有畏高依然願意陪女友坐過山車

眾所周知，家輝是一位廿四孝老公同爸爸，他在首映禮上自爆第一次坐過山車的經歷，原來背後還有一段故事。他透露二十幾歲時，陪當時還是女朋友的太太江嘉年一齊去遊樂園玩，兩人一齊坐過山車，但自己因為畏高，所以整個過程中他都將頭埋在太太大腿裏面，家輝幸福地說，正因為這個動作，太太嫁給了他！令在場的觀眾同主持人黃子佼都大笑不已，明明是在談「恐懼」，突然之間變作放閃。

家輝自爆首次坐過山車的經歷，更透露一個舉動令太太嫁給他。（資料圖片）