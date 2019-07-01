【A貨法證逐個捉】顛覆科學鑑證原有印象　劇迷：還能信甚麼？

犯罪劇一向都很受劇迷歡迎，就好似《CSI犯罪現場》（CSI：Crime Scene Investigation）或者無綫劇集《法證先鋒》系列等，都是百看不厭的經典劇集。而Netflix日前就推出了全新的原創科學鑑證紀錄片《A貨法證逐個捉》（Exhibit A），絕對會顛覆大家對科學鑑證原有的良好印象，有不少劇迷看完之後直呼：「究竟我還能相信甚麼？！」

Netflix日前推出《Exhibit A》（劇照）

《Exhibit A》共4集，每集都談討了科學鑑證中四大重點，包括影像鑑識（Video Forensics）、血跡噴濺（Blood Splatter）、尋屍犬（Cadaver Dogs）及微量DNA（Touch DNA），節目還深入真實犯罪案件，檢視當中的鑑識科學，探討科學鑑證遭濫用及衍生的後果。在第二集《Blood Splatter》中提到，血液是一種非常獨特的物質，黏度和顏色變化都能夠告訴我們很多事情，無論是降落的方式、飛濺的方向或如何形成腳印，所以血液在犯罪現場很有用處。而擔任科學鑑證25年的專家David表示從事這個職業以來，從沒遇過完全相同的犯罪現場，每個犯罪現場都是獨一無二。

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1987年4月23日Ed Clark在睡夢中被槍殺，而嫌疑犯妻子Norma Jean Clark作供時表示自己在樓上睡覺，聽到槍聲後跑到樓下，然後從後門跑到去鄰居家，沒有碰多現場任何東西。受處理各種懸案的部門委託的鑑證專家David直言看到證供時已經懷疑Norma，而證物之一的睡袍說出事實。在科學鑑證的角度，如果是槍傷的話，血液會高速地流出來，所以血液就會形成霧狀，除了較大滴的血，也會有在高效顯微鏡下才能看到的血跡。一般來說，這只會在三米內發生。在鑑證後，David花了3個月時間，在Norma的睡袍發現50至60點高速噴濺血跡，這同時表示當丈夫被殺時身在案法現場，並被斷定為兇手。這宗近27年的懸案終於「真相大白」，警方在2013年拘捕Norma，並判處監禁25年。

Norma跟丈夫Ed（影片截圖）

睡袍上的血跡（影片截圖）

不過劇組訪問了Norma的好友，她直言絕對相信Norma是無辜的，並透露Ed的性格令人討厭，所以得罪人多稱呼人少，更在他死前幾天更收過死亡恐嚇。而Norma的上訴律師Sarah受訪時表示，1987年警方一度懷疑Norma就是兇手，所以警方將案件交由陪審團審判，看了證據後他們一致認為沒有足夠證據控告Norma謀殺，當場無罪釋放。

她續指27年後，就憑這件「鑑證認為是血跡的睡袍」就斷定Norma一定在案發現場是相當弱的證據。加上大部份肉眼看不見的血跡，在血液測試中根本不是呈陽性反應，只有一點血跡呈陽性反應，同時因為血跡太細而未能作出DNA測試，所以技術上是不能確認這一點血跡是屬於誰。而審判律師Neal就認為當年沒有排除合理懷疑及正視其他合理可能性，還直言Norma很害怕，看起上來六神無主，如果有犯罪的人絕對不會這樣，因為身體是最誠實的。