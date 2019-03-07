【沉默的羔羊前傳】音樂家自製人體大提琴　死者慘遭割喉切腸

無綫熱播的懸疑推理劇《福爾摩師奶》以1888年英國連還殺手「開膛手傑克」（Jack the Ripper）為藍本，假設開膛手來了香港犯案，而由陳松伶飾演的華人爵士夫人祖迪費查就以其破案頭腦而追查真兇。其實懸疑推理劇一向都受劇迷歡迎，很多緝兇劇情都有在歐美劇集和韓劇中出現，而劇中的變態殺人情節亦令劇迷看得肉緊，越重口味越有追看性，急不及待想跟主角一起「破案」。

【福爾摩師奶】犯罪史上最冷血殺手 寄腎臟到蘇格蘭場向英警挑釁

雖然《沉默的羔羊前傳》只有3季，但有不少劇迷都希望能夠繼續拍下去。（網上圖片）

如果追唔切新劇，煲舊劇都是一個不錯的選擇。於2013年開播的劇集《沉默的羔羊前傳》（Hannibal），改編自驚慄片《沉默的羔羊》「食人博士」Hannibal Lecter的故事。主要講述Hannibal被捕前，任職法醫精神科醫生，被委派為劇中另一角色FBI特別調查員Will Graham（Hugh Dancy飾）作心理輔導和評估員。另一邊廂，在Will查案的過程中就遇到很多死狀恐怖的兇殺案，亦極為重口味。劇集共三季，又興趣的話可以在Netflix觀看。

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在第一季的第8集，就講到警方在演奏廳發現管弦樂團的成員被謀殺，而屍體就被製作成「人體大提琴」。任職弦樂教師兼樂手的兇手將受害人的喉嚨切開，然後將表皮及皮下組織扳開後，讓聲帶外露，將大提琴穿過受害人的頸部，聲帶代替琴弦，形成一部大提琴。經過鑑證後，發現傷口上含有碳酸鈉、二氧化硫、鹼、橄欖油及松香粉，從而發現兇手對聲帶的處理與貓腸弦（琴弦）的處理手法如出一轍，更發現兇手曾經殺過其他人，並一直都用人腸來製作琴弦，犯案的目的，就是為了創造出屬於自己獨有的聲音。

另外，上述所提及的貓腸弦（Catgut string）其實是用來製作琴弦，而所謂的貓腸弦指的並不是貓的腸，而是用羊腸線來製成琴弦，自古以來的豎琴、大提琴、小提琴、二胡等弦樂器的發聲體。因為羊的腸部在進食時能夠擴張，在消化時能收縮的功能，令羊腸成為製作琴弦最理想的材料。直到19世紀，冶金工藝開始成熟，才開始出現金屬絲包羊腸線的弦。據知，羊腸弦的特色是手感張力柔和，可以發出最豐富的音色，音質溫和及富有層次，亦極為接近人聲，至今暫時還未有其他弦可取代其優美的音色。