Netflix《Criminal》又創拍劇新方式　帶劇迷入審訊室查案

犯罪懸疑劇向來都受劇迷歡迎,《絕命毒師》(Breaking Bad)、《破案神探》(Mindhunter)、《Peaky Blinders》等劇集,全部都在爛番茄奪得95%至97%的超高評分。日前Netflix就發佈了全新原創犯罪劇《Criminal》的預告,更有參演英劇《Doctor Who》的David Tennant及在電影《美國隊長》(Captain America: The First Avenger)中飾演美國隊長戀人的Hayley Atwell擔任主角。

Hayley Atwell在劇中擔任主角(影片截圖)

雖然還未知道《Criminal》的主要劇情,不過跟過往一般的犯罪懸疑劇不同,共12集只會發生在英國、法國、德國及西班牙的警方審訊室裏面,而每個地方講會拍攝三集故事。根據外國傳媒報道,每個國家專屬單元將會由該當地的拍攝團隊撰寫劇本、製作及演出,並會以當地的語言來拍攝。而David Tennant跟Hayley Atwell將會在英國那個單元演出,更會由《嗜血嬌娃》(Killing Eve)的編劇George Kay及《She's Out of My League》的導演Jim Field Smith一起指導和創作劇本,劇集會於今年秋天在Netflix上架。