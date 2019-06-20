Netflix《Criminal》又創拍劇新方式　帶劇迷入審訊室查案

犯罪懸疑劇向來都受劇迷歡迎，《絕命毒師》（Breaking Bad）、《破案神探》（Mindhunter）、《Peaky Blinders》等劇集，全部都在爛番茄奪得95%至97%的超高評分。日前Netflix就發佈了全新原創犯罪劇《Criminal》的預告，更有參演英劇《Doctor Who》的David Tennant及在電影《美國隊長》（Captain America: The First Avenger）中飾演美國隊長戀人的Hayley Atwell擔任主角。

Hayley Atwell在劇中擔任主角（影片截圖）

雖然還未知道《Criminal》的主要劇情，不過跟過往一般的犯罪懸疑劇不同，共12集只會發生在英國、法國、德國及西班牙的警方審訊室裏面，而每個地方講會拍攝三集故事。根據外國傳媒報道，每個國家專屬單元將會由該當地的拍攝團隊撰寫劇本、製作及演出，並會以當地的語言來拍攝。而David Tennant跟Hayley Atwell將會在英國那個單元演出，更會由《嗜血嬌娃》（Killing Eve）的編劇George Kay及《She's Out of My League》的導演Jim Field Smith一起指導和創作劇本，劇集會於今年秋天在Netflix上架。