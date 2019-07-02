JYP或停運演員部門專注管理TWICE等歌手　辛睿恩將恢復自由身？

韓國演藝界人士透露，三大娛樂公司之一JYP娛樂最近決定重整架構，未來將專注發展TWICE、ITZY、2PM等偶像歌手事業，同時停止營運演員部門，預計網劇《A-Teen》女主角辛睿恩，還有尹博、申銀秀等演員將會恢復自由身，而同時簽署歌手和演員合約的2PM成員黃燦盛、李俊昊、GOT7的崔榮宰、朴珍榮、Bam Bam等人的去向仍有待商討。JYP娛樂回應當地傳媒查詢時表示：「目前正從多方面討論相關事宜。」

有消息指JYP或會停運演員部門，並會專注管理旗下偶像組合和歌手，圖為JYP旗下的女團TWICE。（Twitter/@JYPETWICE）

JYP娛樂旗下有不少歌手同時簽署演員合約，目前仍在商討眾歌手的合約動向，圖為男團GOT7。（Twitter/@GOT7Official）

JYP娛樂旗下歌手

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JYP娛樂2012年成立影像製作部門，並大舉引進演員，當時JYP娛樂旗下藝人，女團miss A成員秀智憑電影《建築學概論》（港片名：初戀築夢101）一炮而紅，一躍成為「國民初戀」，加上金叡園、崔宇植、尹博、閔孝琳、宋昰昀等演員加持，令JYP娛樂演員部聲勢漸入佳境。然而，隨着秀智、金叡園、崔宇植等人相繼離巢，目前演員部僅由尹博，以及辛睿恩、申銀秀等年輕演員支持，或許是促成JYP娛樂架構重整的原因。

JYP演員部過往其中一名著名演員，必定要數女團miss A出身的秀智。（《初戀築夢101》海報）