雞排妹身世原來有洋葱　自食其力解決生活困境

家庭幸福，對一部分人來說其實是一種奢侈品，雞排妹鄭家純就是其中之一。近日雞排妹上了YouTuber黑羽的節目，還分享了自己出道時的心路歷情，還解釋了出道的原因：「我是快要18歲的時候離家出走，我是8月8號離家的，當時是因為我跟家人之間有一些衝突，即將面臨9月開學，因為要繳大學學費，加上一些教材等等的，也要快5萬（台幣）。那我要怎麼在半個多月內生出5萬呢？我就想一下，再看看鏡子裡的自己，打工的話做服務生一定不可能，那就去外拍好了。」

雞排妹自此開始了外拍的生涯，自食其力。（影片截圖）

家庭鉅變

2012年，鄭家純因為幫一家雞排店拍宣傳影片而爆紅，「雞排妹」這個稱號也是這樣而來：「運氣很好，外拍的工作都接得蠻順利的。」再加上雞排妹自稱「ili」活躍網絡論壇，令她人氣急升。可惜，雞排妹的媽媽卻在2012年的6月過世，令她更堅決與父親分開生活：「我離家出走以後，有差不多5年沒見過我爸，一直到現在（總共8年），這段期間我跟我爸都有吃過兩到三次飯，但我們又半年沒聯絡過。其實雞排妹在出道2年時，曾經因為一名記者誤寫雞排妹爸爸是「立法委員」，但他只是曾經參加過議員選舉，引發到雞排妹爸爸打算要告該位誤寫的記者的事件：「他第一次跟我經紀人通電話，然後我坐在隔壁聽到他聲音超大，內容也很可怕。」

雞排妹與父親的關係不是很好，她更說：「我是沒有到很在乎他的想法。」（Instagram@ili_cheng）

雞排妹全裸，男友仍不為所動

其實在雞排妹離家出走以及成名之前，她的收入亦未稱得上豐厚，雖然能解決生活上和學費上的經濟壓力，但住屋問題仍然是需要面對的：「那時候是運氣不錯，交了一個男朋友，住男朋友家。」不過同居的生活並不如大家想像中的甜蜜，她曾經與男朋友沖鴛鴦浴的時候談論情人節的節目，對方卻非常理性，她說：「我們當時的對話是全祼在浴缸裡面的對話，他居然有辦法跟我說：『情人節是一個商人的節日』，也不想想我是一個全裸的狀態！」

雞排妹呢個男朋友真係用個腦去思考：