陳偉霆享受被標籤為「靚仔」　唔介意外表勝過影視作品

現年33歲的「的士陳」陳偉霆（William）在內地紅到發紫，最吸引人之處莫過於他的「型﹑英﹑帥」俘虜不少粉絲，令他站穩內地一線男星地位。日前他就接受內地雜誌智族的訪問，接受不同年齡階層的人士訪問，當中談及結婚﹑整容﹑靚仔等問題他都一一大方回答，更非常有自信地認為被外界標籤為靚仔已經是一件非常成功的事。

陳偉霆再登智族，又令粉絲追捧。（智族微博圖片）

William唱而優則演，往往一個舉動都引起粉絲瘋狂追捧，日前只是戴一個耳環的動作就登上微博熱搜，都令不少人O晒嘴。雖然他在內地發展已經有6年之久，拍攝的作品都大受好評，但似乎大家只在意他的外表，問道會否覺得有挫敗感，William就有自信地認為其實有「靚仔」這個標籤已經足夠：「不會，那就足夠了。每個人都努力然後我覺得自己是非常幸運的一群了已經，因為有了標籤。我不會去看人家怎麼去看我的標籤，當你在一個絕對的自由去做自己東西的時候，你的事情會做得好，當你永遠就是好像戴著這個眼鏡去看你，你覺得人家戴著有色眼鏡去看你的時候，你必須得這樣必須得那樣的時候，那個就不是你了。」而他亦非常享受有「小鮮肉」這個稱號，皆因到了三十多歲的年齡仍然有這個稱號，證明他保養得不錯的。

William接受不同人士訪問。（微博截圖）

身為明星最重視的不外乎都是外表，有一些明星就會選擇醫美技術，講到明即係整容，來維持自己的演藝事業，對於這一點William似乎不太在意，更認為做自己就最開心：「我覺得每個人看自己滿足的程度了，當你太在意別人怎麼去看待你的時候，你會給自己太大的壓力了。當你有壓力的時候又不夠帥又不夠美了，所以我覺得是做人為什麼要擔心這麼多，給自己這麼大的壓力。」言語之中是不抗拒整容這回事。

另外，William對於明星有了另一伴之後，公不公開這一回事，他就覺：「不會啊，其實我很多粉絲都結婚了，她們說現在第一愛的是她們自己的男人，第二愛就是陳偉霆。明星也是人，他也需要愛他也需要愛別人，所以這個對我來說很正常的事情。如果有一個人女朋友，然後時機到了然後我不會硬要公開，我不會有很套路的方法，但是我覺得既然大家都知道了，我都會承認我覺得是順其自然，對於我來說是最舒服的事。」目前他是處於單身狀態，覺得緣份這回事來了就自然會來的。

William覺得有一個靚仔標籤已經足夠。（陳偉霆微博圖片）

雖然33歲的他早就到適婚年齡，但他並不著急而他的媽媽更不著急：「我媽叫我千萬不要結婚，我有一個哥哥一個姐姐，然後哥哥結婚了姐姐結婚了，然後他們有生了很多小朋友出來，然後我媽媽就說你這段時間先工作吧，不要煩我了，因為她帶小孩有點累。」不少網友聽到William的內心說話，都認同做自己一說是最好的，他的說話鼓勵了不少人。

William認為好多時候做自己就最開心。（陳偉霆微博圖片）