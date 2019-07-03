【罪光燈】陳振聰風水秘笈其實係邪術　拆解何謂種生基

喺世紀編案中出現嘅金鎖玉環遁甲術，玄學名師江靜川話原來係以前行軍時所用嘅一種技術，而風水遺囑亦都並不存在。「因為係技術上嘅嘢，所以唔會牽涉任何文書上嘅事，唔排除係騙術。」（影片截圖）

ViuTv節目《晚吹－罪光燈》最新一集以「天圖佈局騙財之謎」為題，當中嘅《天圖佈局》其實係目前仍在獄中嘅商人陳振聰，早年對外聲稱嘅為家傳風水秘笈。節目嘉賓玄學名師江靜川表示曾經因一位風水老前輩嘅關係而睇過《天圖佈局》嘅內容，但原來呢本秘笈嘅內容，絕大部分都係故弄玄虛。「有個一齊學風水嘅老前輩當年佢喺電視台做編劇，負責編武俠小說，佢話呢本《天圖佈局》係假，自己都有份幫手編，好多內容都係根據佢哋本身做編劇寫故仔嘅模式，而將嗰樣嘢作到好完整出嚟，令到人去相信。」



話自己唔識風水嘅陳振聰曾開班授課，解話係爸爸留比佢嘅《天圖佈局》。

他指出《天圖佈局》其中的「懾魂」、「靈」等章節，提到可以擾亂人嘅思維令對方信賴自己，但行使天圖佈局的人，無論係施法者或者當受惠的時候都會短壽15年。「我睇晒啲資訊都覺得好恐怖，呢啲已經唔屬於正統風水學，而係邪術。」其實當年喺法庭上，代表華懋嘅資深大狀駱應淦曾公開喺陳振聰風水學會中流傳嘅《天圖佈局》講義內容，除有〈影術〉、〈魂攝〉及〈天星化難局〉等章節外，亦涉及燒紙幣的儀式，更有挖井灌雞血，甚至雕人形公仔滴人血的情節。

商人陳振聰偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑被判入獄12年，現時仍在服刑中。(資料圖片)

節目中，主持人歐錦棠、可宜和花家姐亦對喺呢場世紀爭產案中出現嘅「種生基」甚感興趣，玄學名師江靜川解釋所謂嘅種生基除可改運外，亦有續命。「風水師傅會根據風水法則行山尋龍點穴，搵到龍真穴後，要知道個位得唔得要先試驗，喺呢個位掘出位置，同落葬先人無分別。種生基時會用一啲器皿放入同自己有關嘅嘢，包括頭髮、指甲、衣物甚至牙齒血液，將呢以上東西藏喺木頭公仔，公仔上會刻上種生基嘅人嘅時辰八字，同埋當中會牽涉少許符章。」江靜川指出種生基是希望借風水地給予力量及福分，一般會在龍真穴位置上立墓碑，如果想要續命的話，建壽墳時不能立墓碑，並謂「陳振聰所做嘅唔係正統壽墳」。

華懋已故前主席龔如心曾將20.64億元嘅風水費用存入陳振聰的公司戶口。（視覺中國）

龔如心生前透過陳振聰種下的「生基」風水穴，分布在華懋集團旗下，全港三十七幢物業內外，總數多達約一百四十九個。洞穴內藏的東西千奇百怪，計有銅錢、古玉、龔如心的相片、帶香味的公仔、月餅都有，而部份古玉，更刻滿符咒，數量多到可放滿兩個房間。

