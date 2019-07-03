【逃犯條例】周柏豪IG呼籲登記做選民　辣㷫內地網民遭謾罵

自從香港特區政府擬修訂《逃犯條例》，即引起大批香港市民反對，並發起了連串的遊行和示威行動。然而特首林鄭月娥卻表示只會暫緩修訂，並不會撤回。上月15日傍晚，一名黃衣男子於金鐘太古廣場平台掛起反修例的橫額，危坐數小時後墮下，送院搶救後不治。此事令很多香港人感到痛心疾首，包括周柏豪。柏豪當晚於他的IG post了一張相並留言：「Thank you and R.I.P.」來悼念死者，不少本地網民都大讚他敢言敢表態，但他此舉卻觸動了內地網民的神經，於微博上發文罵他。

柏豪早前曾出post悼念死者。（IG@punkhippie圖片）

不過，柏豪並沒有示弱，亦無懼得罪一班內地網民，於昨日在IG post了一張寫住：「記得登記做選民，最後今天」的相，來提醒及呼籲合資格的香港市民去登記做選民。其實民選政府是走向自由民主很重要的一步，就連政府本身都會大力宣傳叫市民去登記做選民，好讓政府更具代表性，可以聽取民意。豈料柏豪此post一出，又再度焫㷫一班內地網民，紛紛發文留言罵他，表示對他感到很失望，更叫他別到大陸賺大陸人的錢，有粉絲甚至表示不再關注和支持他，罷聽他的歌和罷睇他的戲。面對內地網民的謾罵，柏豪繼續做他認為是正確的事，沒有選擇刪IG post。

柏豪出post呼籲香港市民登記做選民。（IG@punkhippie圖片）

點擊下圖逐格睇內地網民點鬧柏豪：