【教束】30秒片頭隱藏大量政治符號　背後抗爭密碼逐格睇

由陳秀雯、廖啟智、劉俊謙、岑珈其和朱栢謙主演的ViuTV劇集《教束》正於星期一至五晚9點半播放，故事最近進入第二階段，上演「林副校」陳秀雯力阻「梁校長」廖啟智將「馬修書院」轉為直資學校的戲碼，當中有不少場面與現時香港的情況不謀而合，有如一幕幕的「預言書」！其實劇集也有其他值得留意的地方，當中包括每集都會出現、長達30秒的片頭畫面。

「立即散開！否則一人一個大過！」梁Sir（朱栢謙 飾）的一句對白，相信不少觀眾都會覺得似曾相識。（《教束》畫面）

角色介紹啜核勁到位

在片頭畫面中，詳細介紹《教束》7大角色，包括廖啟智飾演的「梁校長」、陳秀雯飾演的「林副校」、劉俊謙飾演的「盧Sir」和朱栢謙飾演的「梁Sir」等，將他們的性格、經歷都講得一清二楚。

片段中的文字亦相當到位，當中「梁校長」的背景資料便是：「獅子山精神擁護者，孩童時捱過穿膠花食樹皮住木屋年代相信努力能改變出身，卻很介意『出身』本身，精英主義上腦，母校積弱多年，空降拯救，嚴政勵治之下，馬修得以重返正軌。只視師生為資產，只着重學校的增值率，不自覺已將人標籤、分類。」而他的嗜好和必殺技分別是「門面嘢」、「氣場轉換大法 ── 皮笑肉不笑」。

點擊下圖觀看7大角色介紹畫面：

片頭含「改變社會」宣言

除了角色介紹，片頭畫面亦包含了不少《教束》的背後理念，其中題目為「體裁特點」的簡介中，劇組明言《教束》實非只講教育制度的一套劇集：「本劇是一齣嬉笑怒罵，無章法可言的鬧劇，以順敘形式記述一班在不同面向被教育制約束的人，但其實醉翁之意不在酒，教育制度只是教束的幌子，內裏討論的是……！？」

相信觀眾都非常清楚，《教束》裏面包含了大量政治隱喻，特別是最後一個畫面，不但包含日本「示威天王」── 打算掀起「世界笨蛋革命」的著名社運人士松本哉金句、「學校」如何令人絕望的過程，以及「人應該改變社會」的宣言。

除了背景顏色，片頭這個畫面中的文字亦包含大量訊息。（《教束》畫面）

點擊下圖睇清楚最後畫面中的「改革宣言」及其他重點：

+ 6 + 5 + 4

《教束》其實點解？

提到《教束》的片頭畫面製作得非常用心，但留意到的觀眾人數未必夠多時，導演黃智揚接受《香港01》訪問時笑說：「要認真做好每件事嘛，我最鍾意認真做無聊嘢！我都想借機會多謝網絡小說《教畜》嘅作者羊格，雖然字眼唔係一樣，但『學校並不是一個充滿希望的地方』係參考自佢嘅文字。」談到不少人指《教》劇是香港的「預言書」，問他有何看法時，黃智揚即答謂：「呢個Pattern香港呢幾年Loop咗好耐啦，邊係預言。」

而很多人都會好奇，為何劇名叫《教束》，據黃智揚指，劇名其實有食字，「束」即「畜」，換句話講，即是如畜生般的教師，沒有自由意志，尸位素餐，而「教畜」正正是講劉俊謙飾演的盧文達，「但個故仔又唔係只係講佢，所以就用『束』代替『畜』，指教育制度約束住所有人，老師學生都無辦法獨善其身，後來我驚撞名，於是上網亂咁翻查有冇文章、書、電影用過『教束』呢兩個字，咁啱得咁蹺又搵到一個好似幾適合嘅解釋。」