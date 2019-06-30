【離婚】細數圈中十對未能挽手到老的夫妻　願這世界如童話？

愛情唔係童話，佢唔似童話故事當中所講得咁容易，一個吻就可以好幸福快樂咁走落去。「誰人又相信一世一生這膚淺對白」陳奕迅嘅Ｋ歌之王中一句歌詞，相信大家都一定聽過呢首歌，佢表達維持愛情並不易。

愛情唔係童話，佢唔似童話故事當中所講得咁容易，一個吻就可以好幸福快樂咁走落去（網上圖片）

其實愛情係一門學問，因為大家向往愛情嘅美好，所以佢哋都好努力探索緊呢門學問。王子公主戀愛呢嗰到底喺咪傳說？

10．Selina 張承中

Selina同阿中喺訂婚後1個月，Selina喺上海拍攝時遇爆破意外，全身大部分嘅地方灼傷，當時阿中日日去醫院探視陪伴，Selina曾提過分手、兩度退婚都被阿中拒絕，阿中嘅不離不棄更加感動女方，最終結為夫婦。雙方嘅互動相信大家都有目共睹，十分甜蜜。然而，佢哋嘅緍姻只係堅持咗４年，就宣告結束，佢哋最終都無法陪對方走落去。愛情真係一門高深嘅學問。唔好以為只要不斷付出，就可以應付愛情，而且當你結婚後，你先會發現依家先企喺「愛情」嘅起點，路還很長。

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9．庚澄慶 伊能靜

當年，庾澄慶同伊能靜22年嘅愛情長跑，喺2000年決定互訂終身個陣，感動眾人，之後兩人甚至共同創作《春泥》呢首歌，當中所寫嘅都係佢哋之間嘅愛情故事，佢哋之間嘅經歷。有邊個會諗到呢對夫妻最後都喺離婚收場。堅持10年嘅感情已經好難，何況喺堅持22年嘅愛情長跑，感覺上呢段時間已經會令雙方嘅感情十分堅固，但現實總係會打擊你，見到庾澄慶同伊能靜之間嘅愛情經歷，可能會令大家唔再相信愛情，但喺佢哋嘅經歷喺提醒緊大家愛情唔容易，愛情係要用心，雙方互相努力先維持到。

8．蔡卓妍 鄭中基

呢對曾經嘅情侶當初開記者招待會承認雙方已經結婚，同一時間再宣佈已準備離婚手續，令大家一時間都反應唔切。佢哋之間嘅感情十分低調，只有佢哋身邊嘅親友先可能知道。雖然佢哋無高調咁放閃曬恩愛，但係當佢哋宣佈準備離婚手續時，雙方都不忍落淚，可見佢哋真係曾經深愛過對方，只係當結婚後，兩家人就會成為一家人，雙方嘅生活，圈子，習慣都會互相影響，可能當佢哋更加深入了解對方，先發現做朋友其實更適合佢哋。雖然佢哋唔可以成為對方最後嘅伴侶，但至少依家佢哋已經搵到各自嘅幸福。

7．林憶蓮 李宗盛

林憶蓮與李宗盛嘅感情，曾一度被媒體譽為娛樂圈裡嘅經典婚姻。可是婚後，有關佢哋要分手的傳聞就一直無斷過，而最終佢哋嘅婚姻， 喺2004年終於塵埃落定，宣佈李宗盛同林憶蓮正式離婚。雖然一開始聽聞係林憶蓮插足，令李宗盛拋棄妻子，但亦可以話佢哋無懼世人嘅眼光，為咗愛情，即使被人責罵，佢哋都依然要選擇一齊。可以話佢哋當時真喺十分相愛對方，但愛情最大嘅難關就係時間，而佢哋最後都係無法跨越呢嗰關口。

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6．陳法拉 薛世恒

陳法拉喺2007年同薛世恒拍拖，佢哋高調曬恩愛，更一齊出席公開活動，二人早已係美國秘婚。大家都以為陳法拉同薛世恒結婚＝嫁入豪門，之後一定平步青雲。但喺愛情同麵包又點可以相作比較呢，豪門世家嘅關係十分複雜，陳法拉少奶奶生活過得並不如意，同男方家之間嘅關係都係好微妙。而最後7年感情無開花結果，兩人於2013年宣布分開，離婚收場，結束7年感情關係。如果比你揀，你會喺寶馬裡喊，定喺單車上笑呢？

5．王菲 李亞鵬

兩人2004年相戀，隔年結婚，婚後中生咗個女，兩人各自都事業有成，呢段婚姻相信就會行到最後，HAPPY ENDING。但「有時候 有時候 我會相信一切有盡頭；相聚離開 都有時候 沒有甚麼會永垂不朽」王菲嘅《紅豆》，呢首歌彷彿就喺講緊佢哋嘅感情，佢哋婚姻嘅盡頭竟然喺離婚。王菲同李亞鵬喺2013年新疆簽字離婚，為8年嘅婚姻畫下句號。震驚大家，雖然王菲比李亞鵬大，姊弟戀並不被睇好，但佢哋之間嘅互動，經常喺微博放閃曬恩愛，已經令大家改觀。但最後……唔通愛情真喺無可能永垂不朽？

4．黃文迪 呂慧儀

2011年11月黃文迪同呂慧儀結婚，兩人喺2014年生咗個仔。雖然黃文迪無呂慧儀咁紅，要女方擔起養家嘅責任，男主內女主外，然而呂慧儀卻唔介意，佢哋兩人似乎已經對家庭分工有共識，喺工作方面一齊努力，呂慧儀忙緊拍劇嗰陣，黃文迪就會照顧個仔，婚姻生活曾經十分甜蜜。10年嘅愛情長跑到最後終點結婚，大部分嘅難關相信噝個10年都一一跨越，已經無嘢可以斬斷佢哋嘅關係，但最後卻依然以離婚收場。10年嘅感情，雙方嘅付出就咁結束。到底係咪我哋將愛情睇得太容易？

3．謝霆鋒 張柏芝

呢對金童玉女，佢哋嘅感情真係經歷幾度波折，分分合合，到最後，喺2006年閃電結婚，佢哋終於修成正果，更生下兩個孩子。之後爆出艷照事件，謝霆鋒依然選擇企喺張柏芝嘅身邊。呢個就係愛情嘅威力，大家都以為佢哋會好似童話故事所講咁幸福地走下去。但現實就係要打擊我哋。張柏芝、謝霆鋒正式宣布因性格不合而共同決定離婚，5年嘅婚姻就咁完結。愛情唔係跨過種種嘅難關，會變得更加穩固咩？但當結婚後，之前所經歷嘅種種就好似無發生過一樣。

2．劉愷威 楊冪

呢兩個人相信大家都唔陌生，王子同公主嘅組合。劉愷威比楊冪大12歲，二人認識唔到2年就決定結婚，仲生下女兒「小糯米」。點知堅持咗五年，喺2018年底，兩人就係官方微博正式公開離婚嘅消息，以親人嘅身分共同照顧撫養孩子，又係令人大跌眼鏡，諗返佢哋過去相愛嘅點點滴滴，真係好難想像佢哋嘅婚姻會走上離婚呢條路。點解現實中嘅王子同公主唔可以好似童話裡面嘅王子同公主咁，一個Kiss就幸福咁生活落去。

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1．宋仲基 宋慧喬

2016韓劇《太陽的後裔》創下超高收視率，劇中嘅男女主角因此成為螢幕CP，然後喺2017年佢哋真喺結埋婚，從螢幕走到現實，公主同王子一齊，大家都祝福佢哋。宋仲基同宋慧喬一齊，令大家願意再次相信愛情嘅美好。點知喺今日（6月27日）王子同公主就各自發布咗離婚訊息，令大家大跌眼鏡，螢幕裡嘅愛情，個陣嘅甜蜜互動，無咗劇本嘅加持，現實嘅愛情係好難真係同劇中咁美好㗎。

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