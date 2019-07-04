AB6IX甫出道即連奪兩冠　拍片曬流利英文宣傳香港粉絲見面會

由Wanna One出身的李大輝、朴佑鎮、MXM的林煐岷、金東賢，還有田雄組成的韓國男團AB6IX出道僅一個月，即以出道作《BREATHE》先後奪得音樂節目《THE SHOW》及《SHOW CHAMPION》的冠軍，因而被封為「怪物新人」！而AB6IX將於8月24日假亞洲博覽館Runway 11舉行香港粉絲見面會《AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN HONG KONG》，與一眾香港ABNEW（AB6IX粉絲）見面！

AB6IX將於下月24日舉行香港粉絲見面會。（Twitter/@STARK__OFFICIAL）

近日，AB6IX特別以英語錄製短片，向香港ABNEW提前打招呼。影片初段，佑鎮充滿熱情的各大家問好，其後大輝就以流利英文宣傳香港粉絲見面會，煐岷、東賢和田雄亦在旁大比可愛手勢，齊齊約定與香港ABNEW儘快見面。今次見面會上，AB6IX有機會和AB6IX擊掌、與AB6IX合照、獲得AB6IX的簽名CD或海報。門票將於7月5日起於購票通公開發售。

AB6IX特意以英語錄製短片，向香港ABNEW提前打招呼。

AB6IX香港見面會門票將於7月5日起於購票通公開發售。

AB6IX成員逐個睇