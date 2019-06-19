【Wanna One再襲港】新人怪物AB6IX出道一個月　宣布8月開見面會

由Wanna One朴佑鎮、李大輝、MXM林煐岷、金東賢和新成員田雄，5人組成的新人組合AB6IX，未出道就備受關注。組合繼早前宣布來港參加拼盤演唱會後，再加碼宣布將於8月24日，來到香港舉行首個粉絲見面會《AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN HONG KONG》，與香港ABNEW（AB6IX粉絲）見面。

AB6IX有Wanna One和MXM加持，未出道已收到不少節目，如《叢林的法則》和《蒙面歌王》等的邀請，又成為各大廣告商的新寵兒，絕對是2019年的「新人怪物」之一。而AB6IX出道僅一個月，組合就宣布舉行亞洲巡迴見面會，7月中以首爾為起點，並到訪台灣和東京等地。而AB6IX亦將於8月24日親身來到香港，與香港ABNEW作近距離見面。

AB6IX出道短短一個月就開粉絲見面會，足以證明組合的高人氣。（Facebook/@AB6IX）

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由於是組合首個見面會，AB6IX當然加碼準備多項福利，回饋粉絲的支持。全場觀眾能獲得官方海報外，購買$1180及$1680 VIP門票的粉絲，更有機會與AB6IX成員參與團體合照環節，或者獲得成員簽名海報及專輯。而持VIP門票的粉絲更可參加擊掌環節，與5位成員作超近距離接觸，香港粉絲想必不能錯過千載難逢的機會！

AB6IX香港見面會門票將於7月5日正式公開發售。