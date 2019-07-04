孫慧雪書展首出散文集　慨嘆粉絲現實：性感相先多Like，有啲失望

孫慧雪（雪雪）今天（4日）出席TVB舉辦的《七月星辰》活動，面對自己即將年長一歲，雪雪毫不介意地公開年紀：「其實我仲有3年就3字頭，我都好大方同大家講。不過可能人大咗唔洗同咁多人慶祝，所以今年有家人同BB一齊食餐飯就夠。」

雪雪直言這次推出散文集是她的夢想：「其實大家可能唔知道，我讀書係讀中文系，所以小時候已經想出書，今年一定要滿足呢個願望。」（梁碧玲攝）

雪雪今年生日願望除了希望大家會開開心心之外，更順便宣傳7月書展自己會推出兩本書：「呢兩本書唔算寫真，一本係司徒夾帶幫我推出，因為佢有我好多私密照，之前有影我好多相，佢就覺得唔好浪費，但我自己主力就叫大家要買嘅係我本散文集。散文集中都有好多靚相，我特登去日本影，而散文集中嘅文字我係用咗好多晚時間去寫，寫到眼都濛。」

雪雪呼籲大家不要只留意她的性感，其實她在寫文字方面也是非常好。（梁碧玲攝）

不過雪雪從前給人印象是性感，吸引了不少男性粉絲，可能粉絲們只想看性感照片，雪雪非常認同這一點：「其實我想講我係社交網站Post咗散文集一張相，係冇乜Like，但我一Post咗比較性感嘅一張相勁多Like，大家都好現實，搞到我有啲失望。不過唔緊要，我見到好多人都話會支持我本散文集。」