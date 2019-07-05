港版《姜食堂》《中餐廳》有得諗？　原來製作要克服兩大難關

近年有不少韓國綜藝節目邀請藝人營運快閃餐廳，為期少於一個月，例如《尹食堂》、《姜食堂》、《在當地吃得開嗎》等等，而內地湖南衛視亦「參考」這類題材，製作《中餐廳》系列，並邀請趙薇、蘇有朋、舒淇、黃曉明等明星參與。這類題材能夠看到藝人幕前鮮有展現的能力，例如廚藝、生意頭腦、團體合作等，對觀眾而言必然有吸引力，所以這類題材無論在中國，還是韓國均大受歡迎。 那麼，在香港又能否製作短期營運餐廳的節目呢？我們先從節目的重心──餐廳着手討論。

《姜食堂2》現正在韓國熱播中。（《姜食堂2》海報）

內地湖南衛視亦「參考」這類題材，製作《中餐廳》系列，並邀請趙薇、蘇有朋、舒淇、黃曉明等明星參與。（網上圖片）

到底有咩節目以營運快閃餐廳為題材呢？

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要拍攝營運餐廳的節目，首要條件當然是有一間餐廳。《尹食堂》和《中餐廳》第一季分別在印尼龍目島和泰國象島拍攝，兩個節目組均選擇在當地搭建臨時餐廳，並在拍攝後拆除。然而，若在香港搭建臨時餐廳，選址必須要符合地契條款列明的用途；另外，即使餐廳營運時間短促，節目組仍要按既定程序申請食肆牌照，食物環境衞生署回應《香港01》查詢時表示：「根據《食物業規例》，任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品（涼茶除外）供人在其處所內進食或飲用的食物業，必須領有本署簽發的食肆牌照。」

《中餐廳》亦仿傚《尹食堂》做法搭建臨時餐廳。（《中餐廳》畫面）

《尹食堂》赴印尼龍目島拍攝，並在當地搭建臨時餐廳。（《尹食堂》畫面）

換言之，如果選擇興建臨時餐廳，不單要大灑金錢大興土木，還需要等待食環署發出食肆牌照，過程頗為漫長，而且成本必然節節上升，對資源緊絀的節目組而言，必定不是適合的方案。

《尹食堂》拍畢後，已經將餐廳拆除。（網上圖片）

如果嫌搭建臨時餐廳費時失事，亦可選擇借用現有餐廳拍攝，以節省申請牌照和興建餐廳的費用。《尹食堂》第二季在西班牙加拉奇科拍攝，於超過300年歷史的文化遺產酒店Hotel La Quinta Roja THe Senses Collection旗下餐廳取景，《姜食堂》第二季則於慶州花郎教育院內的韓屋Cafe拍攝，而香港當然也可參照有關做法。不過，若想將該餐廳暫時改名，塑造成全新食店，亦不是隨便更改招牌便能了事，食環署回應《香港01》查詢時表示，食肆持牌人更改店名的話，需通知食環署更新有關資料。

《尹食堂》第二季於超過300年歷史的文化遺產酒店Hotel La Quinta Roja THe Senses Collection旗下餐廳取景。（《尹食堂》Facebook）

《姜食堂》第二季則於慶州花郎教育院內的韓屋Cafe拍攝。（IG/@hailey_kim）

當然，本文不是鼓吹香港電視台「參考」海外節目，純粹是分析香港製作同類型節目的可行性。記者亦相信，比起「參考」海外人氣節目，香港觀眾更希望看到香港獨有的創意節目。