【權力遊戲】「珊莎」第2場婚禮造型曝光！　婚紗袒胸露背但高貴

《權力遊戲》（Game of Thrones）與《變種特攻》（X-Men）系列女星Sophie Turner，和丈夫Joe Jonas發布了在法國古堡莊園舉辦的第2場婚禮上的婚紗照，只見身材高大的她，穿上Deep V設計卻不失典雅的白色禮服，宛如童話中的公主，儘管夫婿較她略矮一些，看來仍頗為登對，粉絲們也紛紛留言大讚他們的婚紗照賞心悅目。

Sophie Turner於IG分享的婚照獲網民激讚。（IG@sophiet）

Sophie Turner幼年時就在《權力遊戲》扮演「珊莎」（Sansa Stark）而成名，戲中角色2度出嫁都沒有好結果，從天真無知的女孩吃足苦頭變為老謀深算的女王，好在戲外Sophie Turner碰上比大她6歲、出身自偶像團體「Jonas Brothers」的老公，不在意比她矮一截，兩人早在今年5月就趁着出席Billboard Music Awards的空檔，前往拉斯維加斯舉行婚禮，讓粉絲都感到訝異，不過彼此商量好再為廣大親友們辦第2場更正式的婚禮。他們這場「2婚」在法國南部的古堡莊園舉行，好比童話故事中的場景，現場賓客都興奮不已。

Sophie Turner的婚紗設計典雅，充滿夢幻感。（IG@nicolasghesquiere）

和Sophie Turner從小一起合演《權力遊戲》到大的Maisie Williams擔任伴娘，親眼見證好姐妹人生最幸福的時刻。「Jonas Brothers」大哥Kevin、弟弟Nick自然也都帶着另一半出席，在碰上Sophie Turner之前，Joe曾經與Taylor Swift等約過會，一度有「花花公子」形象，Sophie Turner改變了他的人生，親友都覺得她就是他的真命天女，對於兩人結為連理相當開心。

「Ayra」Maisie Williams為好姊妹擔任伴娘。（IG@maisie_williams）

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