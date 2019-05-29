【權力遊戲】被結局負評擊倒？傳Kit Harington精神崩潰入療養院

《權力遊戲》（Game of Thrones）「Jon Snow」英國男星Kit Harington為解決個人的精神與酗酒問題，傳出正在美國康涅狄格州（Connecticut）的高級康復療養中心接受治療，據悉已入住一個月。

Kit Harington的代表人發表聲明：「Kit Harington決定利用他的行程空檔，到康復療養中心治療一些私人問題。」

Kit Harington傳正在康復療養中心接受治療。（《權力遊戲》劇照）

根據最先報導此則新聞的「New York Post」娛樂版「Page Six」透露，Kit Harington在接受心理輔導，透過冥想與認知行為等療法解決壓力與情緒問題，該中心一個月的費用超過12萬美元。一名Kit Harington的友人指出，《權力遊戲》結束對他打擊很大，妻子Rose Leslie非常支持他進行治療。

Kit Harington妻子Rose Leslie於《權力遊戲》扮演Ygritte。（《權力遊戲》劇照）

演出《權力遊戲》讓劇中要角名利雙收，卻也帶來極大的心理壓力。今年3月Kit Harington曾向《Variety》表示，因「Jon Snow」的轉折劇情，以及成為全劇焦點讓他不得不尋求心理治療。此外，除了Kit Harington，「Sansa」Sophie Turner、「Arya」Maisie Williams也曾公開自己因演出該劇，來自各界的輿論都讓他們心裡不堪負荷深受憂鬱症所苦，長期接受心理治療才逐漸好轉。

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