【權力遊戲】角色崩壞激難演？　「龍母」靠睇希特拉納粹演說入戲

以下內容有《權力遊戲》最終季大結局劇情

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季大結局裏，成功拿下君臨（King's Landing）之後，「龍母」Daenerys Targaryen（Emilia Clarke飾）站在無垢者（Unsullied）和多斯拉克（Dothraki）的萬丈大軍前發表一場振奮士氣的戰後演說，宣告制霸維斯特洛（Westeros）的決心，展現殘暴獨裁者的氣勢。讓台下的士兵聽了熱血沸騰，讓Tyrion Lannister、Jon Snow、Arya Stark聞風喪膽。

「龍母」Daenerys Targaryen成功拿下君臨後發表演說。（《權力遊戲》劇照）

近日Emilia Clarke向美國《Variety》透露，為了讓這場演說更有說服力，她特地看納粹首領希特拉與其他領袖的歷史影片揣摩入戲。她表示：「為了以虛構語言發表這場演說，我看了很多影片，現在想起來覺得很有趣。發現即使不懂那些獨裁者與權力領袖的語言，依然可以理解他們想要表達的訊息。你當然可以知道希特拉他Ｘ的在講甚麼，也懂得那些操着外語的演說家傳遞甚麼。所以我理出一個結論：如果我深信我講的每一個字，那麼觀眾無須看太多字幕也可以懂我在講甚麼。」

「龍母」突然黑化嬲爆屠城令影迷難以接受。（《權力遊戲》劇照）

「龍母」的這場演說確實令觀眾感到不寒而慄，清楚表達征服七國的野望，說她是女版希特拉一點也不為過。也由於這場演說，讓Jon Snow不得不付諸行動殺死他深愛的女人。

「龍母」登基後旋即被刺殺。（《權力遊戲》劇照）

關於「龍母」的結局，不只粉絲難以接受，Emilia Clarke當初讀這段劇本時還大哭衝出家中；而過去飾演「馬王」的Jason Momoa看了愛妻慘遭Jon Snow殺害則是暴怒，還在Instagram直播大飆髒話。無論大家如何看待「龍母」的最終命運，她在死前的這場震撼演說已成為大結局最深植人心的橋段之一。

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