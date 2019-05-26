【權力遊戲】Yara爆演員冇實體劇本　為錢演戲煞科卻獲劇組派洋蔥

英國女星Gemma Whelan在《權力遊戲》（Game of Thrones）中扮演鐵群島的Yara Greyjoy，是全劇幾位存活到最後的女強人之一，她坦言自己對於每一齣戲大都當做是工作而已，本以為《權》劇煞科後應該不會太感傷，結果製作單位竟然給每一位的煞科演員都送給他們一分裱了框、該角色重要情節的分鏡圖，讓她意外的感動。

Gemma Whelan飾演的Yara Greyjoy在《權力遊戲》倖存到最後▼

+ 7 + 6 + 5

不同於《權力遊戲》的Yara強悍、極具陽剛氣概，Gemma是一位工作、家庭兩不耽誤的好媽媽，曾經Po出自己身穿Yara的造型戲服一面哺餵女兒母乳的照片，令觀眾對她很佩服，她卻覺得沒什麼，認為這是拍戲期間常有的事，也感謝製作單位提供讓她可以照料孩子的環境。

外傳HBO和製作單位為防《權》劇結局提早曝光，用盡各種方法保護情節不外洩，Gemma也證實演員們確實沒有紙本劇本，而是透過一個APP去讀取，還要先輸入密碼、驗證碼等一堆關卡才能看到劇本內容，且只有很短的時間，期限一過就失效了。

不同於《權力遊戲》的Yara強悍、極具陽剛氣概，Gemma是一位工作、家庭兩不耽誤的好媽媽，曾經Po出自己身穿Yara造型戲服一面哺餵女兒母乳的照片，令觀眾對她很佩服（gemwhelan IG）

Gemma在《權》劇煞科後已經很快投入另一齣HBO與BBC合作新戲《紳士傑克》（Gentleman Jack）的演出，根本還沒時間欣賞《權》劇的最後幾集，有些發展尚未跟上進度。她笑言自己沒辦法發表誰最該登上鐵王座，或許在很糟糕的情況下，已逝的大反派Joffrey Baratheon國王復生重新奪回王座，她一直對對方有莫名的偏愛。

延伸閱讀：

黑鳳凰、珊莎的共同點？蘇菲坦納自有解釋

冰與火之歌結局 收視攀峰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】