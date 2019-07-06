小S大女Elly望入行卻被媽媽一度反對？　徐熙娣：我不會主動幫妳

小S大女兒Elly近日為時尚雜誌拍攝的美照大獲好評，吾家有女初長成的小S，4日聽聞大女兒Elly受到這麼多網友喜歡與讚賞，一臉驕傲回應記者：「我覺得非常非常的開心，很以她爲榮。」由於她一度反對女兒朝戲劇圈發展，如今是否改變初衷？小S態度仍未鬆綁：「會不會讓她正式出道這件事，老實說我還沒有想過，反正一切就先順其自然吧。」

即睇小S大女Elly為《Vogue》拍攝的內頁照片▼

其實Elly一直想步姨媽大S後塵當演員，也許是看到大S曾經那麼辛苦，小S既擔心女兒吃不了苦，又覺得不能去限制孩子想做的事，為了要當一個開明的父母，於是只能退而求其次跟Elly說：「我不會主動幫妳，但如果有導演想找妳演戲的話，我也不會故意去阻攔。」

小S自己也是時尚雜誌邀約的常客。（Facebook@小S徐熙娣）

而網友讚Elly長相「很可以」，會不會擔心她太早被把走？小S不改自信說：「我才不擔心她會被把走，因爲她有一位非常嚴厲的媽媽在幫她把關。」再問她是否會吃味女兒將來比她紅？小S與有榮焉的表情全寫在臉上：「如果她真的比我受歡迎或比我紅，我都會覺得很開心，這世上只有她比我紅我才會這麼開心。」

Elly獲網民大讚長相「很可以」。（Instagram@elephantdee）

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