姜濤與Anson Lo首度合作跳唱情歌　齊預言愛上同一人？

人氣組合Mirror成員姜濤及盧翰霆（Anson Lo）一直以來默契十足，而且更成為樂迷心目中的最佳拍檔。為答謝樂迷的支持，二人首度合唱歌曲，日前拍攝MV時更使盡渾身解數，跳出火花。

姜濤與Anson Lo早在參加選秀節目《全民造星》時因被編至同一隊而夾出默契，加上二人價值觀相近，是Mirror成員中最投契的一對，今次新作《B.M.G.》亦是因為二人的高度默契造就而成。姜濤說：「去年Mirror演唱會時我跟Anson Lo合唱了泫雅和JS的〈Trouble Maker〉，大家看到我們在台上都能發揮出水準，所以今次合作都算是應樂迷的要求，相信大家都期待已久。」《B.M.G.》是一首節奏跳脫的跳舞快歌，是Mirror演繹的曲風以外，玩味較重、更為突顯跳唱風格的一首作品，姜濤與Anson Lo在製作歌曲時，於編曲上都加入了不少意見，而跳舞方面更是精益求精，Anson Lo說：「我跟姜濤都很執著很多細微的位置，在舞步上總覺得做得未夠好，所以在拍攝MV前夕，我們都練習很久，在未達到自己要求前都堅持著，努力不懈直至跳出效果為止。」

邊個跳得好啲？

拍攝MV當日，姜濤與Anson Lo換上多套帥氣服飾，在鏡頭前於不同的箱子裡又唱又跳型格十足，不過鏡頭後卻是忙得一頭煙！Anson Lo笑著回憶道：「我跟姜濤都十分大汗，特別是我自己，一跳舞全身就會濕透，所以我們每拍完一個鏡頭，總會全身都濕了，就連髮型也走樣，這時候我們只好停機，拍汗索乾、補妝、執髮型，才能繼續拍攝下去，真苦了工作人員。」不過數到拍攝期間最難忘的一幕，Anson Lo首選在黃色箱子裡破繭而出的一幕，因為該鏡頭不能NG，所以二人在拍攝時都表現得戰戰兢兢。Anson Lo：「拍攝前我們都在幻想會跳不到出來。為免蝦碌，我們在箱子裡都數著拍子，以免出錯。」而姜濤則表示因為穿上皮鞋跳唱演出，一直都很擔心會跣低呢！

認真的男人最有型！

《B.M.G.》的歌名其實是「Be My Girl」的意思，是一首講述兩男爭一女的情歌，被問到二人會否同時愛上同一個女孩而出現爭女情況，姜濤與Anson Lo都笑言大有可能！姜濤說：「我們生活圈子都很近，可能遇到的女生都很少，萬一遇到了都有機會同時心動，因為我跟Anson Lo都喜歡可愛的女生，但我真的不希望這事情會發生我們身上。」Anson Lo則說：「其實真的很有機會同時愛上同一個人啊！因為我跟姜濤除了工作完回家與家人見面外，其餘工作時間、地點基本上都有很多時候是重疊的，所以遇上的人，包括接觸的女生都是在同一圈子裡，所以真的不排除會愛上同一人，不過暫時還未試過，大家就拭目以待，看看我們會否發生這樣有趣的經歷啦！」

WOW！