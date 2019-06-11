【退休女皇．劇評】姜濤「處男作」對撼《白色強人》　暫未見驚喜

ViuvTV新劇《退休女皇》在6月10日起逢星期一至五晚上10時正播放，共20集，對撼無綫在同日同時段首播的重頭劇《白色強人》。《退休女皇》由景黛音、姜濤、江熚生、薛晉寧和張滿源等藝人主演。

電競隊「Challenger」由許羨娜Sara姐（景黛音飾）領導。（劇照）

《退休女皇》以電競為主，題材新鮮，香港的電視劇較少以此為主題，而且事實上越來越多人以電競為職業，題材貼近現實。ViuTV一向的劇集主題創新，所以此劇也不例外，打破固有以專業人士等職業為劇集題材的概念，大膽創新。而演員選角方面，也非常有新鮮感，由退出幕前多年再復出的80年代無綫演員景黛音配組合MIRROR的「人氣王」姜濤飾演母子，這次更是姜濤出道以來首次拍劇，劇中還有MIRROR另一個成員江熚生（Anson Kong）和商台DJ薛晉寧（阿檸）和甚少拍劇吳浩康等等，為觀眾帶來新鮮感。

Sara姐和William室劇中是一對關係疏離的母子。（劇照）

不過，看畢剛剛播出的第一集，感覺就略嫌平淡，雖說第一集大多是用來交代背景和角色，但在這處又未算描劃得太好，例如只是草草介紹了電競隊「Challenger」成員的招攬過程，到他們的對手「Killer」出場時，一開始他們的老闆李世嘉（吳浩康飾）對他們隊的成員訓話時不見William（姜濤飾）的身影，但到比賽又突然出現。總括而言，第一集的內容較為鬆散，內容交代上也略為不足。不過未知是否劇情的特別舖排，所以就要多看幾集再說。而且，以第一集的內容來說，雖然打機是必要交代的情節，但這些情節未必是個個都可以跟得上，這點就能令劇集減低了追看性。

「萬人迷」姜濤也是此劇的亮點之一。（劇照）

而另一處地方就是劇集每集只播30分鐘，撇除廣告時間，昨日的一集更只有22分鐘，以劇集來說，時間是非常短，像第一集，好像交代到一個位就突然播完，令人覺得有點「到喉唔到肺」，不過有人就可能覺得會故事節奏更明快，這點也應該算是「咸魚白菜，各有所愛」吧。

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