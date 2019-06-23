【全民造星II】99號陳卓文認抄姜濤「撞衫撞樣」：上年佢爆咗出嚟

ViuTV選秀節目《全民造星II》的96名參賽者於今日（23日）首次總動員會晤傳媒及錄影節目。早前就有指99號的胡卓文與上屆同是99號、總冠軍姜濤撞樣兼撞衫，樣子是否相似就見人見智，至於服飾，今日陳卓文就自認抄到足：「係大會叫我哋自己準備黑白色嘅衫，咁上年呢啲相咁精彩，而姜濤又爆咗出嚟 ，咁我就以玩吓嘅心態，去買咗一套同佢幾乎一模一樣嘅衫。」

肥文話自己最叻係搞笑，亦都好有表演慾，本身係一個自由身演員。（梁碧玲攝）

真係抄到一模一樣！（ViuTV Facebook）

原來仲有「翻版Edan」

因為《全民造星》而組成的男子組合MIRROR今日接受傳媒訪問時亦認同姜濤與肥文「非常相似」，但原來撞樣的不止一人，Edan謂：「我好留意一個，因為佢哋話好似我，直頭經理人寶姐都話佢係型版嘅我，花姐仲話佢樣樣嘢都好過我，叫我執定包袱，所以我特別留意呢個人！（執咗未？）我幫佢執包袱諗住，講笑啫。」到底邊個係「翻版Edan」呢？花姐話，原來是28號參賽者「MC」張天賦。

到底佢哋話緊邊個呢？（梁碧玲攝）