前亞視主播高價轉售「我係香港人」Tee 　遭踢爆疑借社運斂財　

有香港設計師設計了一款印有「我係香港人」字眼的T恤，每件以成本價50元供同路人訂購，但發現一位朋友以原價訂購T恤後，抬高價格以100元轉手出售，這位朋友是ATV 前財經主播曾子晴，她更被踢爆本身親建制，卻扮本土派賣T恤，吃兩家茶禮，遭網民痛罵她此舉是「吃人血饅頭」。

前亞視財經主播日前在個人專頁上宣傳「我係香港人」Tee，雖然沒有表明立場，但引來超過500訂單，最大問題不是她親建制還是本土派，而是她藉敏感社會議題，隱瞞友人以高價轉售對方設計的Tee 恤斂財，是失信失德的行為。（曾子晴FB）

曾子晴早前在個人專頁上傳穿着印有「我係香港人」字眼T恤的照片，配文「不想說明，只想反應」，並以100元一件出售，不僅隻字不提設計師朋友，更強調「略盡綿力，本土製作」，引來大量訂購。當有網民質疑賣100元T恤一件太貴時，有人留言指工廠造Tee成本價要100元，留言者正是曾子晴父親。

曾子晴父親留言指Tee 恤成本價超過100元。（連登圖片）

後來曾子晴被踢爆以成本價50元向設計師朋友訂購，轉手出售賺一倍差價，原創設計師在facebook及「連登討論區」發文表示對事件感到非常憤怒，她設計T恤並非想賺錢，「只希望大家有代表香港人的衫著」，原本成本價60元，但隨着訂單增加而下降至50元，她亦有發訊息通知買家。

曾子晴有在個人專頁回應事件，她指自己定價100元發售是擔心設計師朋友「價格失預算可能需要提升」，所以擅自將價格抬高，後期表示當中的20元收益會用來買物資給學生，一度有超過500件訂單，曾子晴表示為免誤會，她已安排取消訂購及退款，並指自己「從來沒想過在此事上謀取個人利益」。

對於曾子晴擅自抬高價錢，設計師表示她「亳不知情」，怒轟對方牟取私利，她強調「由設計、收集所有訂購資料、搵印衫公司、睇設計版、250多件搬運、派發都是我一手一腳親自去做」，並指自己沒有賺取額外一分一毫，「我當時因為相信我身邊的朋友，所以我將呢個訂單的msg forward左（咗）俾身邊有興趣的朋友。我亦從來冇諗過會有人咁樣呃錢，借呢啲機會去賺錢」。設計師亦有上載曾子晴的訂購訊息和入數紙，對方以50元成本價向她購買Tee恤。

設計師回應如下：

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曾子晴的回應如下：

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