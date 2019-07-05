大S徐熙媛勸范曉萱「千祈唔好生B」　生育觀惹網友熱議：言行不一

徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S）、范曉萱、柳翰雅（阿雅）擁有長達二十年的友情，四人在內地真人騷節目《我們是真正的朋友》中集體出行，在陌生的國度同吃同住，探討友情、愛情、家庭、女性成長和個人價值實現等問題。

旅程即將接近尾聲，四人又要回到「現實生活」，除了范曉萱，其他三人都已經結婚生子，小S表示，一回家就要幫女兒處理一堆事，想想都覺得累，大S稱自己的情況也差不多，所以勸范曉萱「你千萬不要生小孩」，幾人由此談論起各自的生育觀，在網絡引起熱議。

四人的旅程接近尾聲，大、小S開始擔憂回家後要處理一堆瑣事，幾人還因此談論起生育觀。（《我們是真正的朋友》截圖）

不過，在阿雅看來，「有小孩挺好的」，但卻遭大S反問：「為什麼一定要擁有自己的小孩呢？」她續指道：「如果你想要照顧小孩，你可以去照顧沒有人要的小孩，你可以去領養。可是為了什麼一些荒謬的理由，比如說什麼傳宗接代，或者是養兒防老這種原因，就真的不必生小孩。」

大S認為，一定要因為喜歡小朋友而生兒育女，而並非為傳宗接代，或是養兒防老這種理由生B。（《我們是真正的朋友》截圖）

而小S則是持順其自然的態度，「我覺得這種事就是不需要鼓吹，但你也不需要嚇唬她，就是隨她的心。」更笑言兩個剛剛好，三個就多了點。

小S則認為生孩子應該順其自然，看個人的意願。（《我們是真正的朋友》截圖）

對此，阿雅也講出一番中肯的說話：「什麼事情你都會有開心的部份，你也會有覺得麻煩的部份，可是就是因為你愛，那個麻煩部份你也不會覺得（是麻煩）。」

大部份網友認為阿雅的說話最中肯。（《我最愛的朋友們》截圖）

見到三位都各執己見，網友也眾說紛紜，有人留言指：「我比較贊同大S，如果沒有愛，那生小朋友下來就不會有一個很好的成長環境，小朋友是需要用愛來成長的，別為了一些不負責任的理由就隨意生孩子。」不過也有網友反駁大S，認為她言行不一：「自己生兩個為什麼要別人不要生」、「她倒是說的做的不一樣」等，還有的網友則保持中立：「每個人有每個人不同的看法。隨緣，順其自然就好。」

大S與汪小菲婚後育有一子一女，據悉她在生第二胎時是「死裏逃生」，42歲時無意懷上第三胎，但不幸的是，BB在肚子裡面時已經沒有心跳，最終人工流產，而大S也稱兩個孩子已經是恩賜。

有網友為大S平反，解釋她是因為喜歡小朋友所以才生的。（微博@大S）