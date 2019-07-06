【早霸王】深圳男聽眾收女神聖旨表白　點知港女話自己戀愛中……

深圳男聽眾收order表白，點知心儀對象話自己拍緊拖……（影片截圖）

今個星期《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節，有位來自深圳嘅男聽眾亞柏，打去節目全因想同心儀對白表白。亞柏透露因工作關係，所以認識心儀對象，相處過後，深深被對方所吸引，於是決定展開追求。「早兩日同佢睇戲，佢話自己生日就快到，話如果我俾到驚喜，就願意做我女朋友。」雖然亞柏住喺深圳，而女神住喺香港，但佢就一啲都唔擔心會有距離，並表示對表白十分有信心。



森美同Marco聽到都呆咗。（影片截圖）

既然有信心，森美都唔多問，直接就幫佢打比心儀對象Chrissie，並且好直接咁話「今日有個男人打嚟想向你示愛，不過都先問你一句，你有無拍拖呀？」其實呢個問題，森美每次都會問，目的都係唔想「錯配姻緣」，如果對方話無，咁就當然無問題，兼即時接通雙方電話，但如果話有的話，咁就可以收線。喺聽到Chrissie話有拍拖之後，森美同Marco即時靜咗，然後帶有少少猶豫咁問「有嘅意思係？」聽到Chrissie話「有拍拖囉」之後，森美似乎已經唔係好識反應，但又唔死心，仲問Chrissie「嗰個男仔係點架」，正當Chrissie諗緊點答之際，森美突然問咗句「個男仔係未好深圳下㗎？」聽到Chrissie表示「係掛」之後，森美都忍唔住話：「嚇死我呀」。就係咁，亞柏終於可以同Chrissie表白，之不過，點解一個會話自己拍緊拖，而另一個又話呢段關係仍在確認中，睇嚟係中港文化差異。