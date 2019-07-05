吳肇軒遺憾與黃秋生沒對手戲：會無所不用其極喺佢身上學嘢

吳肇軒周五（5日）出席時尚品牌活動，透露最近剛進行了風車草劇團舞台劇《尋常心》的圍讀，接下來會開始排練。《尋常心》由梁祖堯、黃秋生、湯駿業、徐天佑、邵美君主演，吳肇軒說：「圍讀咗一次已經好過癮，已經覺得戲味相當濃郁，可以喺幾個前輩身上學到好多好多嘢。」吳肇軒又大讚全部前輩都很好：「我嗌肚餓，祖堯仲煮咗個日文版出前一丁畀我食，好窩心。」說到與影帝黃秋生合作：「好遺憾我同秋生哥冇對手戲，好想有，唯有期待下次合作。」他亦有在後台有向影帝取經：「開始排戲嘅時候我會無所不用其極咁喺佢身上學嘢。」

吳肇軒希望透過舞台劇盡全力跟前輩們學習。（劉智源攝）

說到舞台劇與電影的分別，吳肇軒說：「最大分別係排戲用好長嘅排練時間，搵得個角色再深入啲，或者演員之間嘅火花、化學反應係點樣；而電影就可能快少少，去到現場撞幾個就已經係。我都好期待今次會挖掘到自己嘅一啲嘢。」問到舞台劇是一Take過，會不會有難度，吳肇軒就表示還好：「因為我本身係讀APA（演藝學院），畢咗業三年都係做過一次舞台劇，今次再做都有啲壓力、有啲緊張，但基本嘢都唔算太怕。」

作為演員，吳肇軒希望挑戰多點較成熟的角色，畢竟漸漸在長大。（劉智源攝）

吳肇軒偶爾會彈奏結他、展示一下歌喉，問到會否向歌手方面發展，他就笑說：「我好相信術業有專攻嘅，所以我覺得歌手係需要好多時間、天份去浸淫。我會繼續加油，但未覺得可以當做一個職業去做，都係業餘玩下、錄下歌，如果有電影叫我唱主題曲我梗係唱，但平時都主要係唱下K、揸住支結他Jam下。」說到自己喜愛的歌手，吳肇軒就說有陳百強、Supper Moment、ToNick。

吳肇軒又想挑戰拍恐怖片，皆因自己從小已經很怕黑、怕鬼，或許這是個狂野的突破。（劉智源攝）