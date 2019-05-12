【母親節】吳肇軒實踐《廿四孝》當禮物　孭住包米行51公里返屯門

今日母親節，好多人都只係識買禮物或同阿媽去飲茶，年年如是冇乜新意。吳肇軒就想製造驚喜，決定用一個愛心行動去打動母親，就係從中國古典《廿四孝》中揀選一孝去實踐，佢就揀咗「百里負米」，即係拎住3kg重嘅米，由將軍澳行返屯門，足足51公里，以表誠心同孝心。

吳肇軒坦言《廿四孝》中，「百里負米」是比較可實踐的，於是揀選了這個來做。（影片截圖）

「百里負米」的故事，沿自孔子的學生子路，他以孝敬父母見稱，但自小家境清貧，生活非常節儉，日常都是吃野菜度日，沒有米飯落肚。但子路覺得苦由自己捱好了，父母應要有飽飯吃，於是不單用盡積儲買米，更要從百里以外的市集背返家，此舉孝感動天。

百里之路揀選了朝早由將軍澳開始起行，一直行返屯門，全長50公里。（影片截圖）

古時的一里，約現今所指的500米，故兩里就等於1公里，所以要實踐此舉，吳肇軒要先找一條長達50公里（km）的路線，並要全程有路可行而不用涉水過隧道。結果他揀了由將軍澳PopCorn商場起步，行到去屯門大會堂。全程正好約50公里，期間更一路拍住片，見證這個孝子創舉。