【教束】莊子鄧學囂關係受官方肯定　兩人戲裏戲外極度甜蜜

由陳秀雯、廖啟智、劉俊謙和岑珈其主演的ViuTV「神劇」《教束》昨晚（6/7）播出大結局，劇情除了講述「梁校長」廖啟智及其直資計劃正式玩完外，亦交代了一眾角色的去向，包括找回初心的「盧Sir」劉俊謙最後被炒魷、「神婆」盧蓁宜的真命天子並非「狗榮」程人富，不過最令人「滾動」的始終是「鄧學囂」唐浩然和「莊子」周漢寧有大量親密場面！

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雖然「鄧學囂」和「莊子」關係在以往劇情中一直撲朔迷離，不少「腐女」亦將他們配對成CP，但兩人關係卻沒有受官方肯定。到底兩人是否HeHe？《教束》導演黃智揚昨晚在將軍澳出席大結局觀賞活動時便透露：「佢兩個之間的確係愛情！（即係HeHe？）其實佢哋唔係好知自己性向，我哋亦冇交代到呢樣嘢，亦冇需要寫到咁白，愛就係愛，其實冇分男女、男男定女女。」換言之，監製、導演領導的劇組是兩人的紅娘，而他們的確是「官配」。

原來劇組並非只讓觀眾幻想「鄧學囂」和「莊子」是一對，因為他們根本就是「官配」。（《教束》劇照）

雖然兩個角色的確是一對，但事實上唐浩然和周漢寧卻不是戀人關係。據知唐浩然更是名草有主有一名女友，可是劇組上下始終好希望他們在一起，而兩人亦經常逼他們影親密照片，周漢寧昨晚亦在會上笑言：「我其實可以拍異性戀劇情，我唔想再做『受』。」不過他們亦好樂於滿足別人的幻想，自願「曬愛」。另外，兩人之後都會在港台首套外判連續劇《萬輻瑪利亞》合作，難道他們又會上演一段純純的愛情？

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