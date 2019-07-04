【教束】劉俊謙為學生權益痛改前非　向7年女友吳海昕提分手爆喊

本周播出的結局篇ViuTV電視劇《教束》提到，莊子（周漢寧飾）受直資風波影響，不堪壓力選擇自盡。盧sir痛定思痛下，決定為了學生權益再次反直資，並向理念不同的女友Yoyo（吳海昕飾）提出分手。劉俊謙與吳海昕演繹這場分手戲可謂演技大爆發，甚至稱得上是兩人的代表作。

盧sir為了一份長約，於是倒戈支持馬修書院轉為直資。（《教束》劇照）

直至莊子自殺，盧sir才大徹大悟，以悍衛學生權益為依歸（《教束》劇照）

盧sir良心發現 為學生將來與Yoyo分手

盧sir和Yoyo的戀情長達七年，不過相信《教束》觀眾從一開始就看得出，盧sir一直以合約教師薪金低微為由，逃避與Yoyo討論終身大事問題。雖然盧sir受Yoyo施壓，為了長約而「轉軚」支持馬修書院轉為直資，但盧sir及後發覺自己投身教育的目的，根本不是純粹想賺錢，而莊子自殺後，更發現自己漠視學生想法，所以盧sir寧願捨棄飯碗，也要重新投入反直資一分子，捍衛學生權益。盧sir又認為沒有穩定收入，亦不能實踐Yoyo的買樓結婚夢，因此決定離開Yoyo。

在這場重頭戲中，劉俊謙的情緒循序漸進，初時以平淡語氣向吳海昕坦白內心想法，之後提到自己的過失，情緒開始激動起來，到最後有感自己愧對女友，更當場痛哭不止。從《教束》開播便追看的觀眾們，必定被劉俊謙這場哭戲牽動心弦。

昨晚播出的《教束》中，盧Sir向Yoyo提出分手（《教束》劇照）

劉俊謙在這場分手戲的情感循序漸進，慢慢將觀眾帶入戲。（《教束》劇照）

七年愛情化為烏有 Yoyo既憤怒又不捨

在不少《教束》觀眾眼中，Yoyo絕對是為利是圖的港女，從頭到尾寄望盧sir當她的「長期飯票」──成為長約老師，得到高薪後買樓建愛巢，最後結婚建立家庭。不過，從另一個角度看，Yoyo真心真意愛慕盧sir，七年來花了不少心力維繫和盧sir的關係，兩人的愛情不只有利益，也蘊含不少甜蜜回憶。因此，即使盧sir未能飛黃騰達，Yoyo仍對盧sir不離不棄。

吳海昕可算是近年演藝界其中一名具潛力的女演員，在《教束》中一言一行均相當勢利，成功演活名利至上的補習老師一角。在這場分手戲中，吳海昕聽見劉俊謙提出分手時，言語和眼神均流露對盧sir的怒氣，同時亦感受到絲絲的不捨。各位《教束》觀眾或會因這場戲，對Yoyo一角略感心痛。

吳海昕成功演活港女Yoyo一角，而她演繹分手戲的傷感和憤怒情緒，相信不少觀眾也有共鳴。（《教束》劇照）

除了劉俊謙和吳海昕之外，《教束》還有不少表現亮眼的年輕演員，而《教束》本周進入尾聲，所以各位讀者不能錯過逢星期一至五晚9點半ViuTV 99台播出的《教束》，發掘一眾明日之星的潛力。