日本女星吉野七寶實最愛揸魚竿　浴室掛滿戰利品男士卻步

女藝人的浴室，總會給男士帶來無窮幻想，而日本女星吉野七寶實，早前公開了她的浴室照片，但卻沒有讓男士想入非非，原來吉野的浴室，非但沒有掛著香艷的內衣，反而掛著一串串風乾中的魚乾，吉野還將兩條魚乾當作比堅尼掛在身上自拍，原來她的嗜好正是釣魚，在演藝界相當出名。

吉野不時大晒自己出海釣魚的戰利品。（吉野七寶實IG圖片）

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喜愛釣魚及攀石的吉野，往往將嗜好帶到工作上，先是有攀石裝備廠商，找她當代言人，現時她將釣魚也融入到她的VR寫真中，粉絲可以見到她拿著釣竿，在室內擺出各種釣魚姿勢，也會到浴室中浸浴，而VR寫真就是讓粉絲可以用男朋友視覺，跟吉野一起享受釣魚的樂趣，相信就算不是愛好釣魚人士，也有興趣看看吉野拿釣竿的性感樣子，帶來嶄新感官刺激。

喜愛釣魚的吉野，浴室內掛滿魚乾，名副其實是乾物女。（吉野七寶實IG圖片）

下圖是吉野七寶實釣魚及日常美態：

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女星出海，無不是大晒比堅尼泳裝，對著鏡頭搔首弄姿，大擺誘人甫士，但日本女藝人吉野七寶實，卻是大晒她的戰利品，一條條碩大的魚獲，部分甚至成個人咁巨型，原來吉野的嗜好正是釣魚，她不時將自己出海釣魚的影片上載到instagram，技術精湛，平時拍攝寫真時一臉嬌滴滴的她，釣魚時卻是勁力十足，堪稱演藝界的釣魚達人，更經常成為釣魚雜誌的封面女郎，而喜愛此道的男士亦紛紛視她為最理想的情人。