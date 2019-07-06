【白色強人】李佳芯親爆護膚三大秘訣　每日半杯黑咖啡都有效

無論是在《白色強人》中的程洛雯又或是節目《懿想得到》中出鏡的李佳芯（Ali），都被不少網民大讚皮膚嫩滑兼白裡透紅。現年36歲的她一向對護膚都甚有心得，工作拍劇捱夜之餘，亦能保持靚樣示人，尤其是在高清電視下更能看出她的膚質。她被讚有仙氣、皮膚好，其實已經不是最近的事。今日（6日）她出席商場活動時，就大方分享了她的個人護膚之道。原來想保持好嫩白好肌膚，其實好簡單。

好多人都話Ali上鏡比起其他人，皮膚特別靚。（電視截圖）

李佳芯保持BB肌靠三招：抗痘、清潔、保濕



她說：「貴精不貴多，要用一啲最適合自己嘅護膚品。我平時開劇好容易生粒粒，可能情緒，同埋冇得瞓，所以我會喺抗痘方面著手、仲有清潔，保濕都好緊要。真係冇辦法，平時個廠又開大冷氣，有時出痘痘，都可能同皮膚缺水有關，所以呢三樣嘢都要做齊，其餘額外嘅保養我都會有。」捱夜又怎麼辦？「捱夜真係冇辦法，就係因為工作時間太長，所以喺其他時間，你都要最簡單。」

馬國明同李佳芯好可愛吖。（陳志嵐攝）

皮膚要靚 李佳芯：咩都要簡單



何謂「最簡單」呢？她解釋說：「包括食嘢，所以嘢都係食最清淡、最簡單。因為拍劇角色已經要好大情緒起伏，所以鏡頭背後就要盡量令自己（輕鬆啲），唔好諗咁多嘢，簡單啲，直接啲。等情緒要有適當位（抒發），唔好壓抑。（工作後要放鬆？）都唔係返工，其實呢個係我一生人嘅修練。（飲食方面要如何清淡？）工作其實冇得避免出去食嘢，但係我鍾意食蛋通（雞蛋通粉），最基本最簡單，或者飲咖啡，我開始飲黑咖啡但係唔會飲多，每日都飲半杯，再飲返大量嘅水去中和。因為落奶，有咗個化學作用就複雜咗啦。盡量食啲最天然嘅，同埋食多啲生果，還原基本步係最緊要嘅。」她又透露，自己回到家中一定會第一時間卸妝。

就算要化妝，李佳芯都化得好淡。（IG圖片 / aliaime）

有網民說過，她上鏡比起其他藝人，皮膚特別好。她解釋說：「有人話過我係天生反光板，可能因為我塊臉係比較『令』。」問到化妝品的選擇，她回答說：「我鍾意偏薄同透嘅化妝品。不過，我覺得嗰種冇壓力同自在，係會令人睇落去唔同，所以我會盡量令自己唔好咁多負面嘢喺個身度。」