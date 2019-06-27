【白色強人】李佳芯救地盤傷者　當年馬頭圍道塌樓事件震驚全港

最近熱播的TVB新劇《白色強人》反應熱烈，劇中不少醫療故事都是參考真實發生的事件改編。在第13集中，提及西環一個工業地盤發生嚴重意外，工地3樓地台出現裂痕，之後在幾秒內倒塌，壓住傷者。有網民懷疑事件發生得太快不合乎情理，但事實上在2010年土瓜灣馬頭圍道曾發生一單塌樓事件，5層高的唐樓在大約10秒內倒塌粉碎，震驚全港。

劇情講到西環一個地盤發生塌樓意外，明成北的醫生趕到現場。（電視截圖）

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劇情講到西環工業地盤發生嚴重意外，工地2樓發生倒塌，一名傷者（王致狄飾）被石屎壓住，更被鋼筋刺穿胸口。明成北醫院派出Kennis（李佳芯飾）、蘇怡（唐詩詠飾）、德仔（何廣沛飾）等趕到現場拯救傷者，因為情況危急，Kennis不依程序，冒險為傷者就地開胸。可惜傷者送抵明成北後，因為敗血症死亡……

三樓地台出現裂痕，之後在短短幾秒內就倒塌。（電視截圖）

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整單塌樓事件發生在頃刻之間，短短幾秒已經造成嚴重意外，而在現實中，2010年1月29日，土瓜灣馬頭圍道一幢高5層、樓齡逾50年的唐樓，疑因地鋪裝修影響到樓宇結構，唐樓閣樓約400平方呎的外牆首先崩塌，大堆碎石空降行人路。之後整幢唐樓由上至下一層疊一層垂直塌下，在短短10秒內，就變成一堆兩層樓高的瓦礫堆化為烏有，造成4死2傷慘劇。有報道指目擊塌樓的街坊形容整幢樓像被炸彈炸倒一樣，慘烈情況猶如美國911事件，為半世紀以來僅見。

Kennis（李佳芯飾）決定即場為傷者開胸。（電視截圖）

現場環境惡劣，但Kennis還是決定即場做手術。（電視截圖）

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在劇中Kennis為傷者在意外現場開胸，進行心臟按摩，待傷者恢復心跳後才送回明成北醫院進行手術。但傷者在手術中途出現敗血症，Kennis即時搶救也沒用，最後被宣布死亡。而手術室內的畫面也轉以黑白色處理，令這一幕蒙上悲劇色彩，不少網民都大讚這一段處理得很好，更能表達出每個角色的悲痛情緒。

可惜最後都係救唔返……（電視截圖）