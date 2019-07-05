MAMAMOO夏日大解放　頌樂性感來港提前準備拼盤演唱會

《SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG》即將於明天（6日）舉行，今早少女時代太妍、WINNER和MAMAMOO率先出發到香港做準備，韓國仁川機場可說是星光熠熠。韓國與香港一樣正值炎夏，所以不少女星都以極清涼的造型現身。而MAMAMOO的Solar頌樂今天的養眼打扮，可說是搶盡風頭！

MAMAMOO 4位成員頌樂、玟星、輝人和華莎，今天與太妍及WINNER一同出發香港。每次性感打扮都大獲好評的頌樂，今天穿上啡色低胸露腰上衣及牛仔短褲現身機場，大方曬出驕人身材，當然也成功令現場閃光燈閃個不停。頌樂清涼到不得了的機場Fashion，明顯跑贏同樣以性感背心打扮的華莎。

MAMAMOO頌樂今天性感現身，非常養眼。（OSEN）

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而EXO、SEVENTEEN和AB6IX等組合，也即將於稍後時間出發香港。早前官方率先預告WINNER、MAMAMOO、SEVENTEEN及AB6IX將派各一位成員，為香港K-Pop粉絲帶來驚喜的中文歌及合作舞台。另外想知道MAMAMOO頌樂等人，會否有突破性的性感演出，粉絲明天必定要入場支持了！

舞台上的頌樂也性感到不得，未知明天會有什麼驚喜演出呢？（IG/@mamamoo_official）