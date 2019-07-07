林秀怡水著行騷自嘲似男人　鍾晴無懼性感相另有用處：自己發揮！

週日（7月7日）商場舉行一年一度的泳衣騷，除講來林秀怡、鍾晴、洛兒（Lokyii）、程美段（Kiwi）4位網民新歡外，更吸引了過百位「龍友」到場觀賞以及拍攝。

4位網民新歡泳衣上陣，難怪現場會企滿人欣賞。（陳志嵐攝）

林秀怡和鍾晴（Karlie）接受《香港01》訪問時，均表示今日十分緊張，亦是她們首次穿水著行騷。鍾晴：「我啱啱喺關島返嚟，喺嗰度滑水，同埋睇海豚，陽光與海灘，但係好不幸地皮膚敏感。返到嚟睇醫生，搽藥膏，用盡晒所有方法，尋日先至好翻。而家好翻，等陣間就可以即刻去滑水啦。」自《婚姻合伙人》播出後，飾演Ruby的林秀怡馬上人氣急升，而近日處境劇《愛·回家之開心速遞》中，原來她飾演的「明詩」亦有出場。

林秀怡近來備受網民喜愛。（陳志嵐攝）

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林秀怡：「我個角色啱啱出場，希望大家鍾意，以後可以加入愛回家啦，嚟緊仲有一場，都係做『明詩』嘅，暫時拍住兩集先。」她還豪言劇中角色十分吸引，因為是在模仿一個香港小姐。「我一定要迫你返去睇，因為個角色係模仿麥明詩嘅，所以劇入面我戴咗假髮同眼鏡，仲係一個律師。我唔知嚟緊會唔會同劇入面嘅『林作』（佐治）會有咩發展，希望有啦。」有沒有模仿麥明詩的小動作？「搵唔到吖，我淨係留意到佢成日發呆。不過劇入面『明詩』係有精神分裂，所以我都有加小動作入去。」

鍾晴近來忙於處境劇拍攝。（陳志嵐攝）

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她表示今次泳衣行騷特別緊張：「最緊張係拍住三個女神，因為我一個男人咁（行騷），好似好騎呢咁。（其實都好多人影妳。）唔通唔影咩，係咪都影住先啦！返去用唔用就一件事啦。」怕不怕「龍友」拍完照之後，另有用處？她反問鍾晴：「妳驚唔驚吖？」鍾晴回答說：「呢方面冇得驚㗎啦，自己發揮啦。」林秀怡補充說：「隨便用啦，最緊要靚！」