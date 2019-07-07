【SBS香港演唱會】Chen獨唱曬靚聲　頌樂李大輝普通話甜蜜合唱

《SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG》昨晚（7日）於香港舉行，6組人氣歌手包括EXO、少女時代太妍、SEVENTEEN、WINNER、MAMAMOO和AB6IX都有出席，與香港K-Pop粉絲渡過了難忘的一晚。除了各團的精彩表演外，當然少不了只為現場粉絲準備的特別合作舞台，各人更用心練習中文歌。

SEVENTEEN中國成員Jun首先帶來，改編自日本女歌手中島美嘉經典作品的《雪之花》，令粉絲非常驚喜。除此之外，SEVENTEEN Hip-hop Unit的S.coups、圓佑、珉奎和Vernon亦帶來了《Lean On Me》，4人的氣勢及高水準的Rap功，瞬間令現場變成組合的單獨演唱會一樣。而EXO則派出主唱Chen，為香港粉絲帶來Solo歌《Beautiful Goodbye》，渾厚的歌聲亦是一瞬間就征服現場觀眾的耳朵！

EXO世勳和Kai昨天也有擔任其中一部份的主持。（網上圖片）

頌樂穿上粉紅色貼身長裙，與現場粉絲合作《月亮代表我的心》。（網上圖片）

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除此之外，WINNER姜昇潤昨晚帶來電影主題曲《不能說的秘密》，中文發音標準外，他亦有在抒情歌中入搖滾的元素，大獲好評。姜昇潤出場前，隊友金秦禹和宋旻浩以香港電影的「大佬」模式介紹歌曲，大擺搞笑甫士。而MAMAMOO頌樂則穿上粉紅色緊身長裙，唱出鄧麗君的名曲《月亮代表我的心》，隨即變成全場大合唱。其後AB6IX李大輝拿着鮮花上台送給頌樂，並一同合唱汪蘇瀧和BY2的經曲作《有點甜》，實在令粉絲非常驚喜。兩人在台上甜蜜的氛圍，完全看不出10年的年齡差。

與頌樂合唱後的李大輝，露出害羞的笑容。（網上圖片）