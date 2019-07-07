【白色強人】李佳芯膺視后靠睇戲提升演技：想推薦《上流寄生族》

李佳芯（Ali）今天（7日）出席TVB劇集《白色強人》強人．終章的活動宣傳，Ali對於下週便要迎接結局非常不捨：「好多朋友都問我話前半段劇集內容都唔係喺我到，我話係呀，去到終章就有我角色所帶出嘅訊息。依家都開始講緊我個病復發，咁醫唔醫得好呢？醫好又會點呢？呢個星期會解答。」

Ali為了宣傳就算再累也要出席，她說活動完結後便要回公司繼續拍劇。（梁碧玲攝）

《白色強人》無論是收視和反應也是十分好，但時下年輕人和一些網友其實是以不看TVB為榮。Ali每次聽到當然會有不開心的感覺，她說：「大家話TVB劇膠嘅時候，姑勿論係定唔係，每個人口味都唔同。但的而且確有一班演員同台前幕後真係唔瞓覺，日以繼夜夜以繼日咁製作劇集岀嚟去迎合大家唔同嘅口味，所以無論鍾意同唔鍾意都要去鼓勵一下我哋。」

Ali為了提升演技常常也會看電影。（梁碧玲攝）

頻道多競爭無可避免 Ali：話公司冇進步空間就假嘅！

不過要改變年輕一代的看法，Ali直言不夠資格：「我冇咁大能力改變大家諗法，我只可以做好自己，盡量係自己範疇做好件事，希望觀眾會睇到我哋嘅努力。」但時下更多網絡頻道讓大家可以選擇觀看不同類型劇集，Ali笑言是無可避免：「要計較輸贏真係好難，每個地方都有唔同嘅資源。公司冇進步空間係假嘅，各方面都要提升，無論係演員要自我提升啦或者公司可以嘅係人力資源方面再俾資源當然更加好。錢冇人厭多，每個崗位每人做好少少，成件事就會好好。」

Ali希望觀眾能夠在看電視劇時候會欣賞到台前幕後的努力。（梁碧玲攝）

有入場睇《蜘蛛俠》 強推《上流寄生族》

然而得到視后的Ali，個人提升也沒有放慢腳步，繼續進修，吸收更多不同類型的電影或電視劇作品幫助她的演技，她說這是人生的功課。Ali透露提升演技當然要多看書和看電影，近期Ali觀看了大熱電影《蜘蛛俠》之外，她想推薦一套電影《上流寄生族》給觀眾：「我覺得呢套戲故事好，演員又演得好，內容上又有一啲訊息畀大家。我認為呢套戲係小品，其實我幾鍾意小品。」