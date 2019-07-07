《叢林的法則》李烈音誤食瀕危保護巨蚌　遭泰國起訴面臨5年監禁

韓國SBS野外求生綜藝節目《叢林的法則》上月29日播出泰國篇，23歲女演員李烈音（音譯）昭邁海灘國家海洋公園（Hat Chao Mai National Park）捕捉3隻巨蚌，並與其他隊友煮熟享用，有關片段播出後，在泰國引起巨大回響，因為李烈音所捕捉的巨蚌為瀕危保護物種，涉嫌違反當地國家公園法和野生動物保護法，本月3日被國家公園負責人納龍提出起訴，最高刑罰為罰款2萬泰銖（約港幣5,000）和判監5年。

《叢林的法則》節目組回應傳媒查詢時，坦承節目組拍攝前沒有了解當地法例，就此事向公眾致歉，並刪除捕捉和煮食巨蚌的片段。不過，國家公園方面立場強硬，表明不會撤銷起訴，即使李烈音不是身處泰國，仍會透過警方追尋李烈音下落，而《叢林的法則》和李烈音均表示，未收到泰國當局提出控告的消息。

23歲女星李烈音3月赴泰國拍攝《叢林的法則》，未料竟惹來一身蟻。（IG/@yuleumlee）

李烈音當時捕捉3隻巨蚌，並與其他隊友煮熟享用，事後被發現該巨蚌為瀕危保護物種，李烈音遭當地國家公園提出起訴。（網上圖片）

韓國傳媒Dispatch及後再爆出SBS與國家公園簽訂協議，條文規定節目組不能展現捕獵場面，再次引起民眾怒火。對於今次《叢林的法則》在韓國和泰國引發巨大爭議，有韓國網民認為《叢林的法則》和李烈音對當地法例和生物並不熟悉，而李烈音捕捉巨蚌後，曾向節目組再三確認能否食用，而當地工作人員確認可以食用後，李烈音才再潛入海洋捕捉巨蚌，因此，網民認為《叢林的法則》的失誤，令李烈音身陷險境，有觀眾甚至要求電視台腰斬《叢林的法則》謝罪。

韓國傳媒踢爆SBS與泰國旅遊局簽訂協議，明言不會拍攝捕獵場面，如今《叢林的法則》播放李烈音捕捉巨蚌的場面，顯然是有違規定。（Viu《K1頭條》提供）