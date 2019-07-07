【九龍區大遊行】葉德嫻手執「香港撐住」海報　網民：感動到想喊

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（7日）首度於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。繼早前有市民發現葉德嫻（Deanie姐）在7月1日現身遊行隊伍，以及昨晚於愛丁堡廣場的悼念晚會後。今（7/7）又再有市民發現，Deanie姐也有參與「九龍區大遊行」。

今日商台《在晴朗的一天出發》以及《串》的節目主持兼香港資深傳媒人 - 潘小濤，在其個人Facebook內貼出葉德嫻（Deanie姐）手拿著由中國內地知名漫畫家所畫的「香港撐住」的海報。他亦於Facebook帖中說道：「感動到想喊！向Deanie姐致敬！只係擔心Deanie姐嘅體力應唔應付到咁多場活動。加油，感謝。#如何可以不愛她」

Deanie姐一定要保重身體吖！（Facebook圖片 / 潘小濤Facebook）

帖文貼文後不足一小時，已有過萬個讚好以及近500個留言。不少網民亦留言為她打氣：「有人格魅力的真香港藝人」，「保重。攰就休息吓」，「向你致敬。你也要先保重自己呀。」、「有些人越老越令人尊敬。有些人越老越被人厭惡。嫻姐香港市民尊敬你！」當然，也有不少網民擔心她的身體狀況，因為年屆71歲的Deanie姐先後參與了不少反《逃犯條例》的遊行示威活動。不過，有網民就貼心的留言，表示在現場的人也會幫忙：「應該唔怕、我們見到她都會留意、幫手照顧她。」