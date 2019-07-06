【逃犯條例】逾千市民聚集愛丁堡廣場悼念死者　葉德嫻到場鞠躬

《逃犯條例》修訂爭議持續，示威者批評政府一直未有回應堅持的五大訴求，更有市民因而自尋短見。 有市民今（6日）到愛丁堡廣場，為其中一名逝世的年輕人鄔小姐舉行追悼會，今晚有逾千名市民出席。而早前曾多次現身遊行示威的藝人葉德嫻，今晚亦有到場鞠躬悼念。

中環愛丁堡廣場周六（6日）晚上舉行悼念集會，逾千人到場參與悼念。（美聯社）

有市民今晚自發於中環愛丁堡廣場舉行追悼會，悼念上星期輕生的鄔小姐。追悼會在晚上8時舉行，現場有基督教及佛教的悼念活動，場內劃分為上香及獻花區、點燭區、祈禱區及念經區。同時場內亦有社工等情緒支援人員，為前來悼念或有需要人士進行情緒輔導。

藝人葉德嫻亦有到場悼念，她接受傳媒訪問時直言感覺「唔好受」，呼籲港人要保持冷靜、不要放棄，「最重要唔好流血」。她認為，雖然政府回應冷漠，「但唔會減卻我哋既熱情」；又稱港人不需要乞求特首林鄭月娥回應。

葉德嫻多次參與反對逃犯條例修訂的遊行，圖為她與香港眾志羅冠聰的合照。（羅冠聰facebook）

黃之鋒：從沒想過為同伴點燭光

香港眾志秘書長黃之鋒表示：「從沒有想過要為同伴點起燭光，如今我們只能緊記你的宏願，繼續好好努力。明天遊行見，一個都不能少。」

明日（7日）有市民發起「九龍區大遊行」，從尖沙咀梳士巴利公園，前往高鐵西九龍站外。遊行發起人之一劉穎匡強調，明日的遊行將以「和平、理性、優雅」地進行，向遊客展現港人文明，並「優雅」表達訴求。

香港眾志亦在早上於愛丁堡和平紀念碑升起黑色洋紫荊旗幟，稱是用以悼念上周離世的香港教育大學女學生盧同學。

情緒支援求助熱線及網站：



香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

生命熱線（青少年專線）：23820777

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626

學友社學生熱線：25033399

協青社 24小時青少年服務熱線：90881023

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 62181084 / 92383400 （英語及粵語）

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