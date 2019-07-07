【仇老爺爺】盧巧音獲邀演母親　讚游學修夠大膽：生理上生得佢出

盧巧音（Candy）今日（7/7）現身ViuTV新劇《仇老爺爺》宣傳活動。《仇老爺爺》一劇中，盧巧音飾演游學修的媽媽，由於兩人年齡相差僅16歲，所以游學修曾在Instagram坦言：「搵Candy演呢個戲，我於心有愧。」不過Candy則處之泰然，反而對自已飾演媽媽感新鮮：「好Surprise（驚喜）有後生仔搵我做媽媽，睇落都唔係好似，我覺得佢幾大膽。生理上我都生得佢出，所以都冇乜所謂啦，只要喺梳化服（梳頭、化妝、服裝）搞搞佢就得啦！」

盧巧音在《仇老爺爺》飾演游學修的母親，她直言阿修大膽，笑指自己外貌不像媽媽。（陳志嵐攝）

游學修曾在Instagram坦言，邀請盧巧音飾演母親一角，實在是「於心有愧。」（IG/@neoyau19）

Candy仍未為榮升人母，所以Candy演出前多多觀察身邊母親的行為舉止和衣着，以揣摩如何演繹媽媽：「嗰段時間搭多啲交通工具，去多啲街市，盡量聽下媽媽啲語氣係點，睇下某啲媽媽着咩衫，某啲媽媽講咩話題，行路步伐有幾齖齰，襯衫有幾核突，呢啲都要學習啦。」問到Candy有否深入「媽咪Group」，窺探媽媽們的真實想法，Candy笑言身邊有不少當媽媽的朋友，即使未有加入群組，仍如置身「媽咪Group」一樣，所以詢問有關媽媽的資訊和想法亦非常方便。

其實Candy僅年長阿修16年，不過Candy認為自己「生理上我都生得佢出」。（陳志嵐攝）