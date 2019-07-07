【仇老爺爺】游學修慶幸《教束》受歡迎：緊接佢播出其實係好事！

ViuTV新劇《仇老爺爺》將於明晚（8/7）首播，今日（7/7）主角盧海鵬、游學修、Yanny陳穎欣、盧巧音等一同出席《仇老爺爺》宣傳活動。今次是游學修首次自編自導自演劇集，他坦言今次多放精力在導演工作上，雖然演技方面發揮較以往少，不過他有信心能呈現其他主角的精彩演出。對於這位新手導演，鵬哥對他有讚冇彈，認為阿修能夠兼顧各方面工作實在非常厲害。

《仇老爺爺》一眾主角，包括游學修、盧海鵬和盧巧音等今日出席宣傳活動。（陳志嵐攝）

游學修大讚鵬哥交足戲

不少香港人都知道鵬哥愛「試咪」，不過他對新手導演阿修有讚冇彈，認為阿修能夠兼顧各方面工作實在非常厲害。鵬哥又稱拍攝《仇老爺爺》的過程獲益良多：「做到老，學到老呀嘛！有新嘅一代演繹（方法），就要跟返佢哋個方法，有時跟唔到，就要自己落後啦！」而阿修亦大讚鵬哥「交足戲」：「就算有啲嘢未必明個來龍去脈，我畀一個指引，佢都會做得好好笑！」阿修認為兩代演員在今次合作，成功擦出不少火花。

對於新手導演游學修的表現，盧海鵬沒有「試咪」，而且對阿修有讚冇彈。（陳志嵐攝）

《仇老爺爺》承接《教束》時段播出，《教束》有不少演員與阿修份屬好友，所以《教束》大獲好評，阿修亦感到非常欣慰，亦慶幸《教束》為《仇老爺爺》打響頭炮：「（緊接《教束》播出）其實係好事，唔係壓力，尤其是兩套戲咁唔同，如果觀眾因為《教束》留意《仇老爺爺》，我會覺得好開心！」

游學修慶幸《教束》大獲好評，又希望《仇老爺爺》能乘着《教束》聲勢受到觀眾關注。（陳志嵐攝）

游學修指《仇老》劇情跟《教束》一樣貼地

《教束》劇情與近日香港局勢非常相似，被網民封為香港預言書，而《仇老爺爺》則以近年世代矛盾為主題，同樣相當「貼地」。阿修希望能夠以《仇老爺爺》一劇，向觀眾呈現「廢青」和「廢老」的看法，而劇中爺孫關係亦是反映現今社會矛盾，至於鵬哥則認為《仇老爺爺》題材新鮮，能夠反映社會現象，對現今社會而言富教育意義。