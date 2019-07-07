【仇老爺爺】Yanny@SG成功爭贏做女主角　原來同游學修合襯就得？

ViuTV新劇《仇老爺爺》即將首播， Super Girls成員Yanny陳穎欣今日（7/7）聯同盧海鵬、游學修、盧慧敏、盧巧音、陳安立一同出席《仇老爺爺》宣傳活動。身兼導演、編劇和主角的游學修開拍劇集前，公開招募女主角，最終Yanny擊敗一眾對手脫穎而出，不過Yanny謙稱只是在試鏡時做好份內事：「冇諗過打低唔打低（對手），因為每次試鏡，作為一個演員，都好希望做好佢，可能今次游學修覺得我同佢襯啩，咁就揀中我演呢個角色。」

Yanny成功撃敗一眾對手擔正主演《仇老爺爺》，她認為取決於是否和游學修合襯。（陳志嵐攝）

游學修自爆《仇老爺爺》開拍之前，仍在Yanny和盧慧敏（Amy）之間苦惱誰該擔任女主角，Yanny認為自己和Amy的演繹方法各有特色，而現在兩人所飾演的角色，與她們的個性不謀而合：「Amy做鬼妹仔呢個角色，我覺得好啱佢，因為佢成個模特兒咁，好熱情，我覺得佢駕馭得好好」、「我覺得我個角色好似我個人，所以我做嘅時候係舒服嘅，好似做返自己。」

《仇老爺爺》開拍前，劇組在Yanny與盧慧敏（右）之間抉擇，誰該擔正演女主角。（陳志嵐攝）